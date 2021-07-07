İşte Bugünün önemli gelişmeleri













ORHAN İNANDI VE MİT'İN YURT DIŞINDA ADAM KAÇIRMALARI DÜNYA GÜNDEMİNDE









Kırgızistan’da 31 Mayıs’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Orhan İnandı’nın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaçırılarak Türkiye’ye getirilmesinin yankıları sürüyor.





İnsan Hakları İzleme Örgütü İnandı'nin Kırgızistan'dan kaçırılarak hukuksuz bir şekilde Türkiye'ye götürülmesinin Ankara'nın genel olarak hukukun üstünlüğünü ve uluslararası hukukun en temel normlarını acımasızca hiçe saydığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.





Bu davaların birçoğunda BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu, Türkiye’nin insanları keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakmaya maruz bıraktığını belirleyen görüşler yayınladı. Birçok durumda, Türkiye’ye zorla geri gönderilmeye yönelik yasa dışı sürecin bir parçası olarak, insanlar zorla kaybetme mağduru oldular.









İspanyol basının saygın gazetelerinden El Diario gazetesi yayımladığı kapsamlı haberle bu gelişmeyi okuyucularına duyurdu.





Son dönemde Türkiye’nin iç siyaseti, bölgesel ilişkileri, AB uyum süreci ve göç politikaları ile 15 Temmuz sonrası Erdoğan hükümetince Hizmet Hareketi ile ilişkilendirilen kişilere yönelik hak ihlalleri konularında yaptığı haber, röportaj ve dosya çalışmaları ile öne çıkan deneyimli gazeteci Javier Biosca Azcoiti tarafından hazırlanan haberde, MİT’in yurtdışında düzenlediği gizli operasyonlarla hükümet muhaliflerini yasa dışı yollardan Türkiye’ye kaçırdığı belirtildi. Öte yandan İnandı’nın Türkiye’ye getirildiği bilgisinin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyurulduğu kaydedildi.









Erdoğan’ın MİT operasyonunu duyurmasının ardından Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı’nın yaptığı açıklamalara da yer verilen haberde Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Orhan İnandı’yı 2016 yılından beri 3 kez kaçırma girişimi olduğu ve Kırgız güvenlik güçlerince bu girişimlerin önlediğini söylediği bildirildi.





ORHAN İNANDI'NIN FOTOĞRAFI İLE GELEN İŞKENCE İTİRAFI

Orhan İnandı’nın Anadolu Ajansı sarafından servis edilen fotoğraf ve görüntüler işkenceyi de gözler önüne serdi. Türk bayrakları önünde ayakta durdurulan Orhan İnandı’nın sağ eli balon gibi şişmiş ayrıca rengi de kararmıştı. Sağ elinde güç kaybı olduğu tahmin edilen İnandı, sol eliyle şiş olan elini destekliyordu.

Adli Tıp Uzmanı ve insan hakları savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İnandı’nın basına yansıyan fotoğraflarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci Erkam Tufan Aytav’ın YouTube kanalına konuk olan Fincancı, İnandı’nın askıda işkenceye maruz kalmış olabileceğini söyledi. Fincancı, “Ele yönelik doğrudan darbeler söz konusu olabilir. Böyle görüntüleri pozisyonel işkencelerde, askı işkencelerinde bir sinir hasarı ve buna bağlı güç kaybı olabilir.” dedi.

'TOSUNCUK'UN EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırıldığı Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirilmişti. Gözaltına alınan Mehmet Aydın, Emniyet’te 19 saatte ifade verdi.

İfadenin ardından Emniyet’teki işlemleri tamamlanan Aydın, Savcılığa sevk edildi

‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın’ın Emniyet'te verdiği ifade de basına servis edildi.

Aydın’ın ifadesinde, tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini söylediği öğrenildi.

Kendisinin iyi niyetli davrandığını söyleyen Aydın sistemde görev alan şahısların kötü niyetli davranıp kendilerine haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattığını iddia etti

Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüğünü ifade eden Aydın, Türkiye'de kurulu "Çiftlik Bank" organizasyonundaki şirketlerin malvarlıklarının ise 200 milyon lira civarında olduğunu öne sürdü.

Ayrıca Aydın ifadesinde mağdurların, mağduriyetini gidermek için teslim olduğunu söylediği öğrenildi.





ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU SERBEST BIRAKILDI





Anayasa Mahkemesi milletvekilliği düşürülerek cezaevine konulan milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için hak ihlali kararı vermişti. Bu karar Gergerlioğlu'na mahkumiyet veren Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi .





Bunun üzerine mahkeme oybirliğiyle tahliye kararı verdi.









Eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezaevinden serbest bırakıldığını oğlu duyurdu. 2 Nisan'da evinden darp edilerek gözaltına alınan ve 3 Nisan'dan beri cezaevinde olan Gergerlioğlu için AYM, hak ihlali kararı vermişti. Gergerlioğlu yaptığı açıklamada tahliyesinin diğer tutuklu partililerin "özgürlüğünün de habercisi" olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’DE ‘YARGIYA DARBE’NİN RAPORU





Merkezi ABD’de olan insan hakları kurumu Advocates of Silenced (AST), Türkiye’de yargının siyasallaşması ve hakim-savcılara yönelik kitlesel fişlemeler, ihraçlar, gözaltılar, tutuklamalar, işkence ve kötü muameleler hakkında “Yargıya Darbe” başlıklı bir rapor hazırladı.





100 sayfalık raporda kronolojik olarak AKP iktidarı tarafından yargı erkinin bağımsızlığına yönelik müdahaleler, hukukun nasıl askıya alındığı ve nihayetinde yargının siyasallaşması belgeleriyle anlatılıyor.





Mağduriyetler bölümünde ise binlerce yargı mensubunun yasa dışı şekilde tutuklanmasına, sözde darbe girişiminde bulundukları veya terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanırken cezaevlerinde nasıl işkence ve kötü muamelelere maruz kaldıklarına dikkat çekiliyor.





Ağır hücre koşulları nedeniyle sakat kalan, zihinsel rahatsızlıkları ortaya çıkan veya hayatını kaybeden hakim ve savcıların ortak noktası hükümeti rahatsız eden kararlara imza atmış olmaları





KUZEY AMERİKA'DAKİ SICAKLAR KORKUTUYOR









Kuzey Amerika'nın bu yıl kayıtlara geçen en sıcak haziran ayını yaşadığı tespit edildi. Kayıtlara göre sıcaklıklar bu haziranda geçen yıllara göre daha yüksek seviyelere çıktı ve daha uzun süre tepe noktada kaldı.

Kanada ve ABD'nin kuzey batısındaki 'sıcak hava kubbesi' dünyanın birçok farklı ülkesindeki gazetelerin manşetlerinde yer buldu.

Kanada'da daha önce kayda geçen en yüksek sıcaklık 45 santigrat derece ile 1937'de olmuştu.

Normalde bu türden rekor artışlar kısa süreli olur, ama bu yıl üç gün üst üste eski rekor birkaç derece artışla aşılmış oldu.

Kanada'nın Lytton kentinde sıcaklık 49,6 dereceye ulaştı, yani eski rekoru 4,6 derece ile aştı. İnsan faaliyetlerinden kaynaklı karbon salımının şüphesiz bunda etkisi olduğunu ve 1800'lerden bu yana ortalama sıcaklığın 1,2 derece artmasına yol açtığını biliyoruz.

İklim uzmanları bir süredir bu konuda oldukça endişeli. Profesör Brian Hoskins'e göre "Rekor artış kaygı verici. İklim modellerinin ortaya koyduğu geleceğe yönelik tahminler iyimser olarak değerlendirilebilir. Bu modeller tahminde biraz tutucu davranmış". Yani başka bir deyişle, bazı yerlerde durum tahmin edilenden çok daha kötü olabilir.