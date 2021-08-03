İşte Bugünün önemli gelişmeleri

ANTALYA, MUĞLA VE ISPARTA'DA YANGINLAR SÜRÜYOR





28 Temmuz'dan bu yana ülke genelinde devam eden 144 yangından 136'sı kontrol altına alındı. Antalya'da 2, Muğla'da 5 ve Isparta 1 olmak üzere toplam 8 yangınla mücadele sürüyor.









Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesinde 7. gün geride kaldı; Antalya ve Muğla'da devam eden yangınlara Isparta, Adana ve Denizli'de başlayan yangınlar eklendi. 32 ilde çıkan 150 orman yangından, 6 ildeki 13 yangının devam ettiği duyuruldu. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi alevlerin yaklaşması üzerine tahliye edildi.









İlçenin AKP Belediye başkanı Mehmet Özeren ise evleri kullanılamaz hale gelenlere TOKİ'nin kampanyasını hatırlatarak, "Çok eski evi olanlar keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" açıklamasıyla tepki çekti.





Türkiye'de yangın söndürme çalışmasına katılacak bir adet Canadair tipi uçak Hırvatistan'dan Antalya Gazipaşa Havalimanı'na ulaştı. İspanya'dan iki yangın söndürme uçağı, bir nakliye uçağı ve 27 pilot Türkiye'ye geldi.





Yangın söndürme çalışmalarında kullanılamayan 7 THK uçağını görüntülendi. Yetkililer, dış görünüşleri sağlam olan, yalnız pervanelerinin sökülmüş olması dikkati çeken uçakların bakımı için 4-5 milyon dolar gerektiğini söylüyor





Kurum, yangınlara müdahale için ise 16 helikopter kiraladı.









ENFLASYON SON 26 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI!









Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 18,95 olarak açıkladı. Bu veriler son 18 yılın en yüksek Temmuz enflasyonu olarak kayıtlara geçerken, artan enflasyon sonrası faizlerin de artırılması gündeme geldi.





TÜİK’in açıkladığı verilere göre Temmuz’da tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 1,80 artış gösterdi. Temmuz’da yıllık çekirdek enflasyon yüzde 17,22 oldu. Verilere göre üretici fiyat endeksi Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 2,46 artarak yıllık bazda yüzde 44,92 olarak kayıtlara geçti. Bu verilerin ardından Temmuz ayında üretici fiyat endeksindeki yıllık artışla tüketici fiyat endeksi arasındaki yıllık artış arasındaki makas da yaklaşık 26 puanla rekor tazeledi.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yaptığı bilgilendirme toplantısında emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etti. Kavcıoğlu, politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söyledi. Kavcıoğlu şirketlerin fiyatlarına yüzde 30 seviyesinde artış yaptığına da dikkat çekti.





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizin yüksek olduğunu belirtip, Merkez Bankası Başkanı ile faiz indirimi konusunda görüşme yaptığını açıklamıştı. Erdoğan temmuz-ağustos aylarında faiz indirimi beklediğini söylerken, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu da faiz indirimi konusunda en erken eylül ayını işaret etmişti. Merkez Bankası Temmuz ayında faizi yüzde 19’da sabit tutarken, yüzde 19 seviyelerine kadar yükselen enflasyon sonrasında Merkez Bankası’nın yetersiz kalan mevcut faizleri artırması gündeme geldi.





HALKIN YÜZDE 60'I ÜLKENİN GİDİŞATINDAN MEMNUN DEĞİL





MetroPOLL Araştırma’nun kurucusu Özer Sancar, Haziran 2021’de ‘Türkiye’nin Gidişatı’ başlığıyla gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını açıkladı.





Buna göre Haziran ayında yapılan araştırmaya göre halkın sadece yüzde 27’si Türkiye’nin iyiye gittiği yönünde görüş bildirirken, yüzde 59,4’ü ise kötüyü gittiğini düşünüyor.

“Genel olarak düşündüğümüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor, yoksa kötüye doğru mu gidiyor?” sorusuna, araştırmaya katılanların verdiği yanıtlar şöyle:

“İyiyi gidiyor” diyenler: Yüzde 27,4





“Kötüye gidiyor”: Yüzde 59,4





“Ne iyiye ne kötüye gidiyor” diye düşünenler: 10,7





“Fikrim yok/Cevabım” diyenler: 2,5.”





Araştırmanın sonuçlarının, 25 Haziran 2018 milletvekili seçiminde oy verilen partilere göre dağılımı yapıldığında, araştırmadaki en dikkat çeken verilerden biri ise hükümetinin iktidar ortağı MHP’ye ilişkin oldu. Buna göre; AKP’lilerin yüzde 57,6’sı Türkiye’nin iyiye gittiğini düşünürken, MHP’de bu oran yüzde 30,9 olarak kayda geçti. Araştırmaya göre MHP’ye oy verenlerin yüzde 50,6’sı ‘Türkiye kötüye gidiyor’ yanıtını verdi. MHP’ye oy verenlerin 7,4’ü ise ülkenin gidişatına dair ‘Fikrim yok’ cevabını verdi.









İKİNCİ 'MÜNEVVER KARABULUT' VAKASI





Antalya'da 28 Temmuz'dan beri haber alınamayan ve ailesinin sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştığı 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, ölü olarak bulundu. HTS kayıtlarının incelenmesiyle Haytaoğlu'yla son görüşen kişi olarak tespit edilen 48 yaşındaki inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan, genç kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra onu öldürdüğünü ve gömdüğünü itiraf etti. Ayhan'ın ilk ifadesinde Haytaoğlu'yla görüşüp ayrıldıklarını iddia ettiği; ancak güvenlik kameraları incelendikten sonra yapılan ikinci sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Azra'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderilirken, Ayhan, "Canavarca hisle adam öldürmek suçundan" tutuklanarak, cezaevine gönderildi.





Cinayetin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına ve Emniyet'in genç kadının yerini telefon sinyallerinden tespit etmek için günlerce beklemesine tepki gösterildi.





KOKAİNE 'PUDRA ŞEKERİ' DİYEN AKP'LİYE 20 YIL HAPİS İSTENDİ

Ankara'da lüks otomobilin içinde kokain kullanırken görüntülenen ve kullandığı maddenin “pudra şekeri” olduğunu iddia eden AKP’li Kürşat Ayvatoğlu'nun beş yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak yedi kişi hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede, Kürşat Ayvatoğlu ile araçta yanında bulunan Ufuk Karakahyaoğlu, Melih Duran ile Mehmet Yagız Mıtrip'in, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlarından 5 yıldan 20 yıla, Ayhan Orhun ile Onur Satılmış'ın, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 10 yıldan az olmamak üzere, Dolunay Oran'ın da, 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kürşat Ayvatoğlu’nun Adli Tıp raporu ortaya çıkmıştı. Rapora göre, incelenen numunenin kokain olduğu belirlenmişti.

Adli Tıp, Ayvatoğlu’nun kanında uyuşturucu madde tespit etmişti.





TÜRKİYE İLK KEZ JİMNASTİKTE MADALYA KAZANDI









Türkiye'nin yüz yılı aşkın devam eden olimpiyat oyunları tarihinde jimnastikteki ilk madalyasını kazandı. Ferhat Arıcan paralel bar dalında girdiği zorlu mücadelede birçok rakibini geride bırakarak bronz madalya kazanmayı başardı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi jimnastikte temsil eden Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde 15 bin 633 puanla 3. olmayı başardı. Bu madalya, Türkiye’nin jimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyası oldu. Arıcan, son turda 8 sporcu arasında 3. olurken, Çinli Jingyuan Zou 16 bin 233 puanla 1., Alman Lukas Dauser 15 bin 700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.



