İşte Bugünün önemli gelişmeleri









TÜRKİYE ORMANLARINDA YANGIN DEVAM EDİYOR





Türkiye 8 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 100'den fazla orman yangını şimdiye kadar kontrol altına alınırken; Antalya'da 2, Muğla'da 7, Aydın'da 1, Denizli'de 2, Isparta'da 2 yangın sürüyor. 28 Temmuz'dan beri süren yangınlarda Muğla'da 1, Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetti. Muğla'daki orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, toplam ölü sayısı 9'a yükseldi. Ayrıca AB'nin gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Dalaman'a, 1'i de Antalya Gazipaşa'ya iniş yaptı.

Antalya'daki yangınlar nedeniyle şimdiye kadar Manavgat, Akseki, Gazipaşa, Gündoğmuş, Alanya ilçelerinde 35 mahalle tamamen, 15 mahalle ise kısmen tahliye edildi. Gündoğmuş’ta ilçe merkezinin tahliyesine neden olan yangın ise merkezden uzaklaştı, sarp arazide devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının termik santrali tehdit edebileceği uyarısında bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangının kritik eşiği aştığını ve siteler tarafına geçtiğini açıkladı. Tokat, gün içinde yaptığı açıklamada da alevlerin santral ile yüzyüze geldiğini söyledi. Vatandaşlar ve görevliler yangını söndürmek için canla başla mücadele ederken, yangının Türkevleri mahallesinde evlerin sınırına dayandığı bildirildi. Muğla'da tahliye edilen mahalle sayısı 28'e yükseldi.

Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına da havadan ve karadan müdahale sürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı grup Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, THK'daki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını duyurdu.





AKP ORMAN YANGINLARI HABERLERİNE SANSÜR İÇİN HAREKETE GEÇTİ





Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, medya kuruluşlarına bir yazı göndererek orman yangınlarıyla ilgili yapılan haberlere ilişkin uyarıda bulundu. Doğal afet durumlarında medyanın devletle işbirliği yapması gerektiğini savunan kurum, "Sahadan yapılan devamlı canlı yayınların, halkın ve yangın söndürme ekiplerinin motivasyonunu kıracak şekilde" olduğunu iddia etti. RTÜK; "130 farklı noktada çıkan yangınlar başarıyla söndürülmüşken, buraları hiç görmeksizin sadece yanan alanların ısrarla ekranlara taşınması, kaos havası beklentisi olan çevrelerin istediği yönde bir yayıncılıktır" ifadelerini kullandı. Kurum, cezai yaptırımlara esas oluşturması için raporlama çalışmalarının başladığını da duyurdu ve yayın ilkelerini ihlal eden yayıncılara "en ağır müeyyidelerin uygulanmasının kaçınılmaz hale geleceği" uyarısını yaptı.





RTÜK'ün bu hamlesine gazetecilik meslek örgütlerinden tepkiler geldi. Türkiye Gazeteciler Sendikası, mesajın sansür anlamına geldiğini belirterek "Görev tanımının dışına çıkarak RTÜK'ü bir sansür mekanizması gibi çalıştıran RTÜK Başkanı, TV kanallarını tehdit ederek suç işlemektedir" dedi. Sendika, "Habercilik engellenirse dezenformasyon artar ve asıl o zaman provakasyon için uygun ortam oluşur. Yangını söndürmek yerine sansürlemenin kimseye faydası yoktur" açıklamasında bulundu.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI AÇIKLANDI





Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplandı. Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Her yıl toplantıya katılan Süleyman Soylu toplantıya katılmadı . Yaklaşık 2 saat süren Yüksek Askeri Şura sonrası alınan kararlar açıklandı





Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı.





Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.





AKP'Lİ ÇETE LİDERİ ÖNCE SERBEST BIRAKILDI TEPKİLER ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI





AKP’li suç örgütü lideri Sadık Yıldırım ve beraberindeki 18 şahıs, polis ekipleri tarafından İzmir’de gözaltına alındı. Yapılan aramada Yıldırım ve beraberindeki 18 kişinin üzerinden, 3 ruhsatlı ve 3 ruhsatsız silah, 2 uzun namlulu tüfek, 50 gr uyuşturucu madde ve 1 el bombası ele geçirildi.

Kelepçeli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, “En fazla 1-2 saate çıkarım ben istediğiniz kadar uğraşın.” diyerek, ismini de vererek bir polis memurunu tehdit etti. Ardından serbest bırakıldı.

Sadık Yıldırım'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı polis müdürleriyle çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı.





Olay sosyal medyaya yansıyınca Soylu'ya ve AKP'ye büyük bir tepki meydana geldi.

Tepkiler sonucu Sadık Yıldırım tekrar gözaltına alındı









TÜRKİYE'DE ŞİMDİ DE AŞI SIKINTISI BAŞLADI





Türkiye'de yaklaşık iki hafta içerisinde günlük vaka sayıları dört kat arttı. Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıklamasına göre günlük vaka sayısı 24 bin 832'ye ulaşırken vefat sayısı 126'yı buldu. BionTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğuna dair araştırmalar, son günlerde bu aşıya olan ilgiyi artırmıştı.

Ancak sahada çalışan hekimler son üç gündür aşı tedariki noktasında sıkıntılar olduğunu belirtiyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, lojistik problemler nedeniyle vatandaşların pek çoğunun Aile Sağlığı Merkezleri'nden geri döndüğünü söylüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz'da Twitter üzerinden BionTech üretiminde yaşanan aksamadan dolayı aşının sevkiyatında sıkıntı yaşandığını açıklamış, aşı olmaya randevu alınmadan gelinmemesi uyarısı yapmıştı.

Ancak sahada çalışan hekimler ve vatandaşlar şu anda aşı randevusu olanlara dahi aşı yapılamıyor Hafta başından buyana randevu sistemi tamamen kapatıldı.

Aşı sevkiyatındaki sıkıntı, Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının hızla yükseldiği döneme denk geldi.





ABD ÜLKESİNE KABUL EDECEĞİ AFGAN MÜLTECİLERİ TÜRKİYE'DEN SEÇECEK

Afganistan'da devam eden savaşın şiddetini artırması üzerine ABD hükümeti daha önce ABD güçleri ve yetkilileriyle beraber çalışmış binlerce Afgan mülteciyi kabul edeceğini açıklamıştı.





ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni yaptığı açıklamada ülkesini terk eden Afganların başvurularının işleme konacağını belirtti. Bakanlık yetkilileri, Türkiye gibi başka bir ülkeye gelen ve gerekli şartları taşıyan Afganların internet sitesinde form doldurduktan sonra başvularının değerlendirileceğini anlattı. Afgan göçmenlerin bu sırada Türkiye hükümeti ya da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) başvuru haklarının da bulunduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ülkesine kabul edeceği Afgan mültecilerin başvurularını Türkiye'ye gelenlerden de alacağını açıklamasına tepki gösterdi. Türkiye'ye "danışılmadan ve sorumsuzca" alındığı söylenen kararla ilgili dün yapılan açıklamada "Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya evsahipliği yapan ülkemizin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.