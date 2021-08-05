İşte Bugünün önemli gelişmeleri

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ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE 9. GÜN





Türkiye 9 gündür orman yangınları ile mücadele etmeye çalışıyor. Bugüne kadar 38 ilde çıkan189 yangından 174'ünün kontrol altına alındı. 5 ilde 15 yangın ise henüz kontrol altına alınamadı.





Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'ni alevlerden uzak tutmak için günlerdir verilen mücadele sonuç vermedi. Sabah kontrol altına alınan yangın, rüzgarın yön değiştirmesi ve şiddetini artırmasıyla gece saatlerinde santrale ulaştı.





Santralde yanıcı ve patlayıcı maddelerin boşaltıldığı, çalışanların da tahliye edildiği, öte yandan alınan tedbirler ve santralin çevresine kazılan hendeklere rağmen gece saatlerinde patlama ve parlamalar meydana geldiği bildildi.

Santralde 10 saat etkili olan alevlerin sabah saatlerine gelindiğinde etkisinin azaldığı, bölgede çalışmaların sürdüğü de haber veriliyor





Kemerköy Termik Santrali yakınlarına kadar ilerleyen yangınla ilgili olarak santralden yapılan açıklamada,"Patlama yaşanmadı, kömür stok sahalarında yangının herhangi bir etkisi olmadı" denildi.





Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 6, Muğla'da ise 10 kişinin tedavisine devam ediliyor





Yangın ile mücadelede çaresiz kalan iktidar yeni tartışmalar ile gündemi değiştirmeye çalışıyor. Erdoğan ülkede etkili olan yangınlarla ilgili olarak şehirlerdeki durumun sorumluluğunun belediyelerde olduğunu söylemesi yeni bir tartışma başlattı. Coğu CHP'li Büyükşehirbelediye başkanları ve sosyal medya açıklamalara tepki gösterdi. Bir Başka tartışma da Türkiye'ye yardım çağrısı yapan sosyal medya paylaşımları ile ilgili yaşanıyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "HelpTurkey" etiketiyle yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.





YUNANİSTAN'DA DA ORMAN YANGINLARI BAŞLADI





Yunanistan'da son günlerde farklı noktalarda çıkan orman yangınları Olympia antik kenti ile Eğriboz yarımadasında halen devam ediyor. Yunan itfaiye ekipleri, her iki bölgede perşembe sabahı söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

Olympia antik kentindeki arkeolojik bölgelerin korunması amacıyla ilave tedbirler alındı. Yetkililer, yangınların kentin kuzeyindeki Lala bölgesine ilerlediğini aktardı. Antik kentte altı farklı mahallenin tahliye edildiği bildirildi.

Perşembe sabahı itibariyle Olympia ile Eğriboz yarımadasında devam eden yangınlar için 170 itfaiye eri, yaklaşık 5 arazöz ile 6 yangın söndürme uçağı ve helikopterinin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Salı günü başkenti Atina yakınlarındaki Aharnes belediyesine bağlı Varipombi bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yerleşim birimlerini tehdit etmeye başlamıştı.





VATANDAŞA IBAN ATANLAR ARASINA THK KAYYIM BAŞKANI DA KATILDI





THK'nın Kayyım Başkanı Cenap Aşçı "6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar. Bu parayı herkes verebilir." ifadeleriyle vatandaştan para istedi.

THK'nin, görev talimatı olmaksızın yangın söndürmesinin mümkün olmadığına işaret eden THK'nın Kayyum Başkanı Cenap Aşçı, "Bu mücadele kanunla OGM'ye verilmiş. Biz onlarla yaptığımız sözleşmelerle bu faaliyetleri yürüttük. Sözleşme karşılığında ücretimizi aldık. İhale kanununa göre bu işlemler yürütülüyor." ifadelerini kullandı

Filoların yenilenmesi gerektiğine işaret eden Aşçı, araçların yedek parçasını bularak bakımını yaptırmanın zorlaştığını söyledi.





BREZİLYA’DA KOKAİN BULUNAN UÇAĞIN İLGİNÇ HİKAYESİ

Merkezi İstanbul'daki ACM (Air Charter Market) Havayolları’na ait TC-GVA kuyruk numaralı iş jetinde Brezilya Federal Polisi (PF) tarafından Ceara eyaletinde yapılan aramada 24 bavul içinde toplam 1304 kilo kokain ele geçirildi.





Bavulların resmi makamlarca adı henüz açıklanmayan bir İspanyol vatandaşına ait olduğu ve Brezilya polisi tarafından şüpheliyle birlikte jette görevli mürettebattan 4 Türk’ün de ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı bildirildi.





Uyuşturucunun yakalandığı uçak asılde yabancı değil .TC-GVA kuyruk numatası ile tescilli Gulfstream 4 tipi uçak, Bir dönem Türkiye Cumhuriyeti Başnakanlığına aitti. Turgut Özal Döneminde alınan uçak o zaman TC-ATA ismiyle tescilliydi. Başbakanlar tarafından sıklıkla kullanılam bu uçak Erdoğan' 15 Temmuz gecesi Marmaristen İstanbul'a getirmişti. Daha sonra Erdoğan Katar'dan ve Tunus'tan daha lüks uçaklar alınca TC-ATA uçağı ismi değiştirilerek TC- GAP uçağı ile birlikte satıldı.





Şeyhmuz Özkan isimli iş adamına ait Affan Holding bünyesinde bulunan “ACM Air” adında özel bir şirkete satılan uçakların dış çephesi bile değiştirilmeden kullanılmaya başladı. Diyarbakır merkezli ACM Air şirketinin CEO'sunun ise AKP Milletvekili Aday Adayı Çiğdem Özkan olduğu iddia edildi.





Öte yandan ACM Airlines, TC-GVA uçağının İspanyol bir yolcu tarafından kiralandığını ve hiçbir bağlantılarının olmadığını açıkladı.









ABD ÜLKEYE GİRİŞ İÇİN AŞI ŞARTI GETİRİYOR





Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarına getirdiği seyahat kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmaya hazırlanıyor.





Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bazı sınırlı istisnalar dışında ABD'ye girmek isteyen tüm yabancı ülke vatandaşlarına kapıların açılmasının planlandığını ve bunun için aşı şartı getirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Kapıların açılması konusunda takvim henüz belirlenmezken , normal seyahatlere geçişin nasıl ve ne zaman güvenli bir şekilde yapılabileceğine dair çalışmaların sürüyor





ABD'de uygulananlar dışındaki aşıların da kabul edilip edilmeyeceği gibi detaylar ise belirsizliğini koruyor.





ABD'de Joe Biden yönetimi, çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olan Delta varyantını gerekçe göstererek ülkeye yurt dışından yapılan seyahatlere sert kısıtlamalar getirmişti. Mevcut kurallara göre, ABD'de ikamet etmeyen ve son iki hafta zarfında Schengen Bölgesi'nde ya da Çin, İngiltere, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan’da bulunmuş kişilerin ülkeye girişine izin verilmiyor. İlaveten aşılanma durumundan bağımsız olarak ülkeye giriş yapmak isteyen herkesin 72 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif olan test ibraz etmesi talep ediliyor.

DEMİRÖREN’İN ZİRAAT KREDİLİ ARAZİLERİNİN İMAR İZNİ İPTAL EDİLDİ

Demirören Holding’in, Ziraat Bankası’ndan milyonlarca dolarlık kredi karşılığı ipotek ettirdiği İstanbul Göktürk Kemer Country’deki golf sahası arazileri ile ilgili yargı süreci tamamlandı.

İBB yeni imar planıyla arazileri tekrar özel spor alanına aldı. Ziraat Bankası, İBB’nin hazırladığı yeni plana skandal niteliğinde bir dilekçeyle itiraz etti. Dilekçede yeni planlarda kamu yararı olmadığı ileri sürülerek arazilerin yeniden imara açılması istendi. Son süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alt mahkemelerin plan iptali kararlarına itiraz etti. Bir üst mahkeme bakanlığın itirazını reddetti. Bakanlık bu kez ‘ret’ kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek Danıştay Altıncı Dairesi’ne başvurdu.

Daire de itiraz reddi kararının hukuka ve usule uygun olduğunu belirterek bozulmasını gerektirecek bir neden görmedi ve kararı oybirliğiyle kesin olarak onadı. Bundan sonraki süreçte Ziraat Bankası’nın İBB’nin yeni hazırladığı imar planına itirazı değerlendirilerek itirazın karara bağlanması bekleniyor. Hukuki süreci bölge sakinleri kazandı. Ziraat Bankası’nın değeri çakılan bu arazileri ne yapacağı ise merak konusu.