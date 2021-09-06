İşte Bugünün önemli gelişmeleri

TÜRKİYE'DE 18 AY SONRA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI





Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyondan fazla öğretmen, pandemi nedeniyle 18 aydır uzak kaldıkları okullarda bugün yüzyüze eğitime başladı. Olağandışı şartlar altında başlayan eğitim-öğretim yılında öğrencilere ve öğretmenlere aşı zorunluluğu getirilmedi, ancak eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm eğitim çalışanlarına aşı olmaları tavsiye edildi. Aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarından ise haftada 2 defa PCR testi istenecek; bu test devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak. Gelişimsel sorunu olan ya da maske takmakta zorlanan çocuklar haricinde tüm öğrenciler okulda maske kullanmak zorunda olacak. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için de okul içerisinde yedek maske bulundurulacak.





Millî Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği rehbere göre, pozitif vaka çıkan sınıftaki öğretmenlere ve sınıfın diğer öğrencilerine, okul girişinde 14 gün boyunca günde en az 2 defa semptom sorgulaması yapılacak. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saati diğer sınıflardan farklı olacak. Semptom gösteren ya da yüksek ateş tespit edilenler sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek, semptom göstermeyen öğrenci ya da öğretmenler okula devam edecek. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez pozitif vaka çıkması durumunda ise sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilecek. Bu öğrenciler eve gönderilecek ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınacak.





SÜRGÜN AVUKATLAR HUKUKSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN PEDAL ÇEVİRECEK

Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan genç avukatların kurduğu ve 41 haftadır AİHM önünde adalet nöbeti tutan Koşulsuz Adalet Hareketi, yeni bir projeye hazırlanıyor. Genç avukatlar bu kez “Umut İçin Pedal Çevir’’ sloganıyla başlatacakları “Koşulsuz Adalet Maratonu” kapsamında Türkiye’deki insan hakları ihlallerine barışçıl bir protestoyla dikkat çekmek için bisiklet sürecek.23 Eylül 2021’de Hollanda’daki Uluslararası Ceza Mahkemesi (Lahey) önünden başlayacak olan 850 kilometrelik maraton, Strazburg’taki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde sona erecek. 15 farklı şehirden geçecek olan gençler, 10 farklı şehirde Türkiye’de insan hakkı ihlaline maruz kalan sembol isimler anısına bir tohum ekecek. Koşulsuz Adalet Hareketi’nden yapılan açıklamada, Maraton güzergahımızda bulunan tüm gönüllülerimize şehirlerinden geçtiğimiz günlerde bisikletlerini alıp “Umut İçin Pedal Çevir!” diyerek bize katılmaları çağrısında bulunuyoruz.” denildi

ZIRHLI ARAÇLA ÇOCUĞA ÇARPARAK ÖLDÜREN POLİS SERBEST





Şırnak'ın İdil ilçesinde 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu'nu ezerek ölümüme neden olan zırhlı araç sürücüsü polis, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İdil Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın "Ölümlü trafik kazası" gerekçesiyle başlatıldığı öğrenildi. Çocuğun hayatını kaybetmesine rağmen gözaltına alınmadığı öğrenilen polis memurunun ifadesi olaydan 3 gün sonra, bugün alındı. Mevcutlu olarak adliyeye getirilen polis memuru, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sürücü polisin ifadesinde, hızlı gitmediğini savunup, "Bilerek yapmadım, böyle sonuçlanmasını istemezdim" dediği öğrenildi.

Şırnak'ın İdil ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde 3 Eylül günü akşam saatlerinde zırhlı araç Mihraç Miroğlu (7) adlı çocuğa çarptı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, zırhlı araç küçük çocuğa bisiklet sürdüğü sırada çarptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi'nin Haziran 2019 Raporuna göre; sadece 2009-20019 yılları arasında en az 63 zırhlı araç çarpması olayı gerçekleşti.





GİNE'DE DARBE , CUMHURBAŞKANI EV HAPSİNDE









Batı Afrika ülkesi Gine'de ordu yönetime el koydu. 83 yaşındaki Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin ev hapsinde olduğu açıklandı.

Askeri yönetim tüm valileri görevden aldı ve onların yerlerine komutanları atadı.

Ülkede ayrıca süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve tüm sınırlar bir haftalığına kapatıldı.

Kendilerini Ulusal Uzlaşma ve Kalkınma Komitesi olarak tanımlayan darbeci askerler, anayasanın askıya alındığını, daha kapsayıcı bir yeni anayasa için istişarelerin gerçekleşeceğini belirtti.

Özel Kuvvetler Komutanı Albay Mamady Doumbouya, yapılan yolsuzluklara ve kötü yönetime son vermek için harekete geçtiklerini söyledi.





ÜLKESİNDE SERBEST BIRAKILAN KADDAFİ'NİN OĞLU İSTANBUL'DA





Libya’da 2011 yılında devrilen ve öldürülen lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Sadi Kaddafi, serbest bırakıldı. Kaddafi, serbest bırakılmasının ardından İstanbul’a gitti.

Ülkesindeki karışıklık sürecinde önce Nijer’e kaçan, ancak daha sonra Libya’ya iade edilen Sadi Kaddafi, tutuklu bulunduğu hapishaneden tahliye edildi. Reuters haber ajansına bilgi veren bir yetkili, Sadi Kaddafi’nin serbest kalmasının hemen ardından İstanbul’a gittiğini söyledi.

Sadi Kaddafi, 2018 yılında Libya’da Beşir Rayani isimli eski bir futbolcu ve antrenör olan spor adamının tehdit edilmesi ve öldürülmesiyle ilgili olarak yargılandığı davada suçsuz bulunmuştu.

Bir süredir Sadi Kaddafi’nin serbest bırakılması konusunda, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın da katıldığı bir heyet, müzakarelerde bulunuyordu. Görüşmelere, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde’nin de katıldığı biliniyor.

Libya’nın eski lider Muammer Kaddafi, 2011 yılında patlak veren halk ayaklanmasında devrilmiş ve linç edilerek öldürülmüştü.









TALİBAN AFGANİSTAN'IN TAMAMINI ELE GEÇİRDİ





Afganistan'ın 34 vilayetinin 33'ünde kontrolü elinde bulunduran Taliban örgütünün Sözcüsü Zebihullah Mücahid, grubun kalan son vilayet olan Pencşir'i de tamamen kontrol altına aldıklarını iddia etti. Zabihullah Mücahid, "Bu zaferle birlikte ülkemiz savaş bataklığından bütünüyle çıkarılmıştır" dedi. Pençşir Vadisi'ndeki ağır çatışmalarda hiçbir sivilin ölmediğini belirten Mücahid ayrıca, Ulusal Direniş Cephesi'yle müzakerelerde bulunmak istediklerini ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanınca güç kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sosyal medyada yayımlanan bazı görüntülerde Taliban güçlerinin Pençşir vilayetinde valilik binasında bayraklarını dalgalandırırken görülüyor.

Ulusal Direniş Cephesi ise Taliban'ın iddialarını reddediyor.

Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirdiğini açıklamasından son tüm gözler başkent Kabil'e ve buradaki havalimanındaki tahliye operasyonlarına çevrilmişti. ABD'li bir Kongre üyesi tarafından da ortaya atılan iddiaya göre herkes Kabil'i konuşurken Mezar-ı Şerif Havalimanı'nda bin kişi mahsur kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan'a "tarafsız ve bağımsız" insani yardım sağlama taahhüdünü yineledi.