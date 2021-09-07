İşte Bugünün önemli gelişmeleri

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ABD'DEN AFGANİSTAN AÇIKLAMASI





ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Taliban'dan, geçerli belgeleri olan kişilerin Afganistan'dan çıkışına izin verileceği konusunda güvence aldığını söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulunan Blinken, Afganistan'dan tahliyeler konusunda bu ülkenin katkılarından büyük övgüyle bahsetti.





Blinken, tahliyeler konusunda en büyük rolü Katar'ın oynadığını kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceği konusunda Taliban ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.





El Tani, havaalanının birkaç gün içinde yeniden uçuşlara açılmasını umduğunu da ekledi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "uluslararası toplumun güvenebileceği bir güvenlik şirketinin veya bir ya da iki devletin" Kabil Havalimanı'nda güvenliği sağlaması gerektiğini söyledi

Öte yandan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen protesto gösterilerini dağıtmak isteyen Taliban savaşçıları havaya ateş açtı.





BARBAROS ŞANSAL’A HAPİS CEZASI





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine 2017 yılındaki bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama" suçundan yargılanan modacı Barbaros Şansal hakkında karar çıktı





İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Barbaros Şansal katılmadı. Son savunmaların ardından Kararını açıklayan mahkeme, Barbaros Şansal’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama” suçunu işlediğini sabit görerek 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkeme, Şansal’ın adli sicil kaydına göre mahkumiyeti olduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.





Kararda Barbaros Şansal’ın, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkum olduğu ve bunun 7 Kasım 2017 tarihinde kesinleştiği belirtilerek tekrarlayan suç işlediği için cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına da hükmedildi. Şansal’ın bu karara istinafta itiraz etme hakkı bulunuyor.





KORONA VARYANT VARYANT YAYILIYOR





Ocak 2021’de Kolombiya’da ortaya çıkan Kovid-19’un “Mu” varyantı tüm dünyaya yayılıyor. 39 ülkede görülünce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından “yakından izlenmesi gereken varyant” kategorisine alınan Mu türü son olarak Türkiye’ye ve Japonya’ya da bulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MU varyantının Türkiye’de şu ana kadar sadece iki kişide görüldüğünü açıkladı. Koca, Türkiye’de daha çok Delta veya Delta Plus varyantları olduğunu da ifade etti.

2018 yılının son aylarında Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan, 2019’un ilk aylarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün iki yıl içinde birçok türü görüldü.

DSÖ Kovid-19’un mutasyona uğrayan türlerini ‘endişe verici varyantlar ve ‘izlenmesi gereken varyantlar’ olarak ikiye ayırdı. Delta, Alfa, Beta, Gamma, Mu adını verdiği varyantlar tüm dünyada en çok görülen türler olarak biliniyor. “İzlenmesi Gereken Varyantlara” ise Epsilon (2 varyant), Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa ve Lambda adları verildi.

DSÖ’nün açıkladığı son resmi verilere göre ise Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.

ERDOĞAN’LA OĞUZHAN ASİLTÜRK ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ





Erken seçim tartışmalarının gölgesinde Ankara’da siyaset koridorlarında da görüşme trafikleri hızlanırken Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberde Erdoğan ile Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün anlaştığı belirtildi. SP içindeki Asiltürk ekibinde yer alan bazı önemli isimlerin 2023 seçimlerinde AKP listelerinden milletvekili olacağı konuşuluyor.

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ekibinin ise söz konusu durumdan, parti içinde bölünme yaşanacağı gerekçesiyle rahatsız olduğu belirtiliyor.

BELARUS'TA MUHALİF LİDER KOLESNİKOVA'YA 11 YIL HAPİS CEZASI

Belarus'ta geçtiğimiz yıl düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerine karşı başlatılan protestoların liderlerinden ve muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eylül 2020'de Ukrayna sınırında gözaltına alınan 39 yaşındaki Kolesnikova, sınır dışı edilmemek için pasaportunu yırtmıştı.

Kolesnikova'nın yanı sıra, iktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla başkanlık seçimleri öncesinde kurulan Koordinasyon Konseyi üyelerinden Maxim Znak’a da 10 yıl hapis cezası verildi. Muhalif siyasetçi Znak'ın,'iktidarı anayasaya aykırı yollarla ele geçirme teşebbüsü ve aşırılık yanlısı grup oluşturma' suçlamalarıyla yargılandığı belirtildi. Başkent Minsk'teki duruşmaya cam bir kafesin içinde katılan Kolesnikova ve Znak'ın avukatları, karara itiraz edileceğini aktardı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN POLONYA'YA MALİ YAPTIRIM TALEBİ

Avrupa Birliği Komisyonu, Polonya'da hükümetin uygulamalarının yargı bağımsızlığına zarar verdiği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanından bu ülkeye mali yaptırım cezası vermesini istedi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Varşova makamlarının ülkedeki "adalet sisteminin işlevini baltalayan eylemlere" devam ettiğine yönelik önceki Adalet Divanı kararları bağlamında Komisyonun yeni karar aldığı belirtildi.

Buna göre Komisyon, AB'nin en yüksek mahkemesi olan Adalet Divanından, Polonya makamlarının yargı bağımsızlığını etkileyecek uygulamalarıyla ilgili Divan kararlarını uygulayana kadar günlük para cezası kesmesini talep etti.









AB Komisyonunun ayrıca, yargıçlara yönelik disiplin mekanizmasının AB yasalarıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle Polonya'ya resmi bir mektup gönderme kararı aldığı bildirildi.