İşte Bugünün önemli gelişmeleri













AKP VE MHP'NİN SEÇİM YASASINDA SADECE BARAJDA ANLAŞABİLDİ









AKP ve MHP'nin çalışmalarını tamamlama aşamasına geldiği Seçim ve Siyasi Partiler Yasası konusunda "sınırlı değişiklik" yapılması gündemde.

İki parti seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi konusunda uzlaşsa da, "daraltılmış bölge, ittifak içi baraj, YSK'nın il seçim kurulu başkanları üzerindeki yetkilerinin artırılması" gibi önemli konularda ilerleme sağlanamadığı ve pakette yer almayabileceği ifade ediliyor.

İki parti kurmaylarının, TBMM'nin açılmasının ardından taslağa son şeklini birlikte vermek üzere bir araya geleceği belirtilirken, gelinen nokta, "Sıkıntılar vardı, aşıldı ama masadan eksiklerle kalkıldı" sözleriyle özetleniyor.





AFGANİSTAN'DA YÖNETİMİ ELE GEÇİREN TALİBAN YÖNETİMİNDE KAVGA İDDİASI





Afganistan'da yönetimi ele geçiren Tâliban'ın içindeki gruplar arasında iktidar çatışmalarının başladığı iddia edildi. BBC'ye konuşan bir kaynak, Molla Abdulgani Birader ve Halil Rahman Hakkani'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda sözlü olarak tartıştığını ve destekçilerinin yumruk yumruğa kavga ettiğini söyledi. Tartışmanın kabinedeki güç dağılımı nedeniyle başladığı ifade edilirken, Tâliban iddiayı yalanlayan bir açıklama yaptı. Anlaşmazlığın temelinde Taliban'ın zaferinde diplomasinin mi yoksa silahların mı daha çok payı olduğuna dair görüş ayrılığı bulunuyor.





ESKİ AFGAN YÖNETİCİLERİN EVLERİNDE MİLYONLARCA DOLAR BULUNDU

Afganistan'da Taliban'ın kontrolüne geçen Merkez Bankası, eski üst düzey yöneticilerin evlerinde yapılan aramalarda 12 milyon doları aşan değerde nakit para ve altın külçeleri ele geçirildiğini açıkladı.





Açıklamada, evlerindeki nakit para ve külçe altınlara el konan eski Afgan hükümet mensupları ve üst düzey memurlar arasında eski Devlet Başkan Yardımcısı Emrullah Salih'in adına da yer verildi. Salih'in evinde ele geçirilen miktar ise telaffuz edilmedi.





Salih, geçen ay eski Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçması sonrasında vekaleten Devlet Başkanlığı görevini devralmıştı. Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından Pencşir vilayetinde direniş örgütleyen Salih'in şu an nerede bulunduğu bilinmiyor.





Taliban'ın üst düzey yöneticilerinden biri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Salih'in evinde 6 milyon doları aşan değerde nakit para ve 18 külçe altın ele geçirildiğini iddia etti. Salih'ten ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.





Merkez Bankası açıklaması öncesinde Afganistan'ın Tacikistan'daki eski büyükelçisi Muhammed Sahir Ekber, eski Devlet Başkanı Gani'nin ülkeden kaçarken yanında 169 milyon dolar götürdüğünü iddia etmiş, Gani iddiayı yalanlamıştı. Afgan medyasında yer alan haberlerde Taliban kontrolüne geçen Merkez Bankasının ülkedeki bankalardan eski yetkililerin hesaplarını dondurmalarını istediği belirtiliyor.

ALMANYA SEÇİMLERİ: ANKETLERDE SPD BİRİNCİ SIRAYI KORUYOR













Almanya'da seçimlere bir buçuk hafta kala yapılan son anket, parti oylarında büyük değişimler yaşanmadığını ortaya koydu. İktidardaki Büyük Koalisyonu oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) bir önceki haftaya göre birer puan kaybederken aralarındaki oy farkı sabit kaldı.





Kamuoyu araştırma şirketi YouGov'un 9-14 Eylül tarihleri arasında bin 816 vatandaşla yaptığı ankete göre SPD yüzde 25'lik oy potansiyeliyle birinci parti olurken Birlik partilerinin oy oranı yüzde 20 çıktı.Ankete göre Yeşiller'in oy oranı yüzde 15 ile sabit kalırken sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) oy oranı bir puanlık düşüşle yüzde 11 olarak kaydedildi. Liberal Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 10'luk oy oranını korudu, Sol Parti'nin oy oranı ise iki puanlık artışla yüzde 8'e yükseldi. Altı seçmenden birinin ise seçimlerde kullanacağı oy ile ilgili henüz karar vermediği ortaya çıktı.





KORONAVİRÜS RAPORUNDA TÜM DÜNYAYI SEVİNDİREN GELİŞME





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta koronavirüs vakalarında ilk büyük düşüşün tespit edildiğini belirtti. Geçtiğimiz iki ayda ortalama 4,4 haftalık vaka sayısının görüldüğünü aktaran örgüt, geçtiğimiz hafta bu rakamın 4 milyon seviyelerine gerilediğini bildirdi.





Geçtiğimiz iki ayda haftalık yaklaşık 4,4 milyon yeni vakanın kaydedildiğini belirten örgüt, dünyadaki her bölgenin bir önceki haftaya kıyasla Covid-19 vakalarında bir düşüş gördüğünü söyledi.

Dünya genelinde can kayıplarının da haftalık 62 bin seviyelerine gerilediğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, en keskin düşüşün Güneydoğu Asya'da görüldüğünü söyledi.

Afrika kıtasındaki can kayıplarında yüzde 7’lik bir artışın görüldüğü kaydedilen raporda Delta varyantına dikkat çekilerek, 180 ülkede görüldüğünün altı çizildi.





DSÖ, ayrıca çocukların ve gençlerin yetişkinlere kıyasla corona virüsten daha az etkilenmeye devam ettiğini ve hastalık nedeniyle 24 yaşın altındaki kişilerin ölümlerinin küresel ölümlerin yüzde 0,5'inden daha azını oluşturduğunu da sözlerine ekledi.





TİME’IN ‘EN ETKİLİ 100 KİŞİ’ LİSTESİ YAYINLANDI





Dünyanın önde gelen dergilerinden Time dergisi her sene açıkladığı “Yılın En Etkili Kişileri” listesini açıkladı. Time dergisi, yılın en etkili kişileri listesinde Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın başbakan yardımcısı Abdulgani Baradar da bulunuyor.

Listede Rus muhalif Alexei Navalny, oyuncu Scarlett Johansson, Tesla CEO’su Elon Musk ve Taliban lideri Abdul Gani Baradar yer alırken, en etkili 100 kişi arasında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da yer alıyor. Time'ın listesi İkonlar, Titanlar, Sanatçılar, Liderler ve Yenilikçiler başlıkları altında oluşturuldu.