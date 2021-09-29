İşte Bugünün önemli gelişmeleri

















DANİMARKA’DA, HİZMET GÖNÜLLÜLERİNİ TEHDİT EDEN İKİ KİŞİ YARGILANACAK

Danimarka’da Hizmet Hareketi gönüllerini Türkiye’ye ihbar eden veya ihbarla tehdit edenler hakkında devam eden soruşturmalar davaya dönüşüyor.







Kopenhag Başsavcılığı, Danimarka’da Hizmet Hareketi gönüllerini Türkiye’ye ihbar etmekle tehdit eden iki kişi hakkındaki soruşturmanın tamamlanıp, davaya dönüştüğünü açıkladı.





Daha önce 47 yaşındaki bir kadın için ‘casusluktan’ dava açılmıştı. Hakkında 6 yıl hapis cezası ve sınır dışı istenen kadının davası Mart 2022’de görülecek. Kopenhag Başsavcılığı, bu kez Hizmet gönüllüsü kişileri Türkiye’ye ihbar etmekle tehdit eden iki kişi hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı

ERDOĞAN İLE PUTİN'İN KRİTİK ZİRVESİ





ABD gezisinden eli boş dönen Erdoğan yönünü Rusya'ya çevirdi. Erdoğan 1.5 yıldır yüz yüze görüşmediği Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile Rusya’nın Soçi Şehrinde bir araya geldi. Merakla beklenen görüşmede iki liderin gündeminde birçok başlık var. Ancak uzmanlar iki ülke arasındaki bağlar kadar görüş ayrılıklarına da dikkat çekiyor. Görüşme ömcesinde her iki lider de ilginç mesajlar verdi, Putin, “(Erdoğan ile) Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor” diye konuştu.

Erdoğan, ise "Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye'de barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" dedi. Görüşmenin ana eksenini Suriye ve Kırım-Ukrayna gibi siyasi konular ile birlikte kış öncesi doğal gaz tedarik anlaşması oluşturdu













ALMANYA'DA KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Almanya’da Pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından tüm gözler partilerin koalisyon görüşmelerine ve Başbakan Angela Merkel’in yerine kimin geleceğine çevrildi.

Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) dibe vurduğu ve seçimlerden sonra yüzde 24,1 oy alabilen Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet üzerindeki istifa baskısı arttı.

Laschet’in, seçimde oy oranlarının önemli ölçüde düşmesine rağmen bir koalisyon hükümetine başbakanlık etmeye hazır olduğunu söylemesi tepkilere neden olurken, çok sayıda CDU’lu ve CSU’lu siyasetçi, Laschet’in yenilgiyi kabullenmeyerek partiye zarar verdiğini açıkladı.

Seçimin galibi SPD’li Olaf Scholz’un yüzde 14,8 oy alan Yeşiller ile yüzde 11,5 oy alan liberal FDP’yi koalisyon görüşmelerine davet etmesinin ardından, söz konusu iki parti arasında ilk sondaj görüşmelerinin yapıldığı öğrenildi. Yeşiller’in eş başkanları Annalena Baerbock ile Robert Habeck ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner, daha önce birbirleriyle ortaklığa yanaşmamalarına rağmen Yeşiller ve FDP, dün akşam biraraya geldikten sonra ortaklığa açık olduklarını ifade ettiler.





ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI SORUŞTURMA İÇİN 'ACİL YETKİ' İSTEDİ





Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısı Karim Khan, mahkeme yargıçlarından Afganistan'daki savaş ve insanlığa karşı suçlarla ilgili soruşturmaların yeniden başlatılması için acil izin istedi.





Ülkede yeni Taliban yöneticileri altında “artık gerçek ve etkili yerel soruşturma olasılığının olmadığını" belirten Khan, Taliban ve IŞİD'in Afgan kolu tarafından işlenen suçlara odaklanmayı planladığını kaydetti.





UCM'deki yargıçlar, geçen yıl mart ayında savcı Karim Khan'ın selefi Fatou Bensouda tarafından soruşturma açılmasına izin verdi.

BEYAZ SARAY İLE GENELKURMAY ARASINDA AFGANİSTAN KRİZİ





ABD askerlerini Afganistan'dan çekti ancak ülke içinde tartışmalar sürüyor. ABD Genelkurmay Başkanı "Biden'a Afganistan'da 2500 asker kalmasını önerdik" dedi tartışmalar alevlendi.





ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecini inceleyen Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'u dinledi. Çekilmenin ABD'nin itibarına zarar verdiğini söyleyen Orgeneral Milley, "Afganistan'daki El-Kaide teröristleri 12 ay içinde ABD'yi yeniden tehdit edebilir" dedi.





Senatörlerin sorularını cevaplayan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Afgan ordusunun bu kadar çabuk dağılmasını beklemediklerini dile getirdi. Austin ayrıca geçen yıl Trump yönetiminin Tâliban ile imzaladığı anlaşmanın da Afgan askerlerin moralini bozduğunu söyledi.

Milley, Afganistan'da 2 bin 500 asker bırakılması tavsiyesini Biden'a ilettiklerini ancak Biden yönetiminin bunu kabul etmediğini söyledi.

Miley'in açıklamasına yanıt, kısa süre sonra Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray Jen Psaki, Milley'in iddiasını yalanladı.









EKSİK BEŞİKTAŞ, HOLLANDA'DAN PUANSIZ DÖNDÜ

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Ajax'a Berghuis ve Haller'in golleriyle 2-0mağlup oldu.

Hollanda'ya 12 eksikle giden Beşiktaş'ta Kenan Karaman'ın attığı bir gol ise hakemin tartışmalı kararı sonrası iptal edildi.

Siyah-Beyazlılar'da Umut Meraş da sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

Beşiktaş'ın da yer aldığı C Grubu'nda Ajax, altı puanla liderliğini perçinleştirirken, Beşiktaş ikinci maçlar sonunda 0 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılar, bir sonraki maçı 19 Ekim'de kendi sahasında Sporting Lizbon ile oynayacak.



