İşte Bugünün önemli gelişmeleri













ALMANYA’DA SİLAH VE SUİKAST LİSTESİ İLE YAKALANAN KİŞİ MİT AJANI ÇIKTI





Alman polisinin iki hafta önce Düsseldorf’ta bir otele baskın düzenleyerek yanında tabanca, mühimmat ve muhaliflerin isimlerini içeren bir liste bulduğu 40 yaşındaki Türk vatandaşınının MİT ajanı olduğuna ilişkin kanıtlara ulaşıldığı bildirildi.





Alman Der Spiegel dergisinde yayınlanan haberde, sözkonusu Türk vatandaşının adının “Ali D.” olduğu ve cep telefonundaki mesajların analizinden MİT’e çalıştığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Haberde bu bulgu üzerine soruşturmayı casusluk ve terör konularına bakan Federal Başsavcı Peter Frank’ın devraldığı kaydedildi. Haberde ayrıca özetle şu bilgilere yer verildi:





“Federal Savcılık, 40 yaşındaki Ali D’nin Köln bölgesinde yaşayan Gülen hareketinin destekçileri hakkında Türk gizli servisi MİT’e iletmek için bilgi topladığını varsayıyor. 17 Eylül’de polis özel harekat ekibi, bir otel görevlisinin otelde kalan bir kişi üzerinde silah olduğuna ilişkin bir ihbarda bulunması üzerine Düsseldorf’un Oberbilk semtindeki “the niu Tab” otelinde saatlerce arama yaptı. Çevredeki sokaklar yoğun bir şekilde kordon altına alındı. Binaya zırhlı bir araç yanaştırıldı.”





Soruşturmayı ilk olarak, Düsseldorf Cumhuriyet Savcılığı, silah yasasının ihlali suçlamasıyla yürütüyordu. Fakat casusluk suçlaması nedeniyle artık soruşturmayı Federal Başsavcılık devraldı.





MERİÇ'TE CAN YAKAN BİR VEFAT





KHK’lı biyoloji öğretmeni Erkan Akıllı dün Meriç’te vefat etti. Çorum FEM Dershaneleri’nde ve KHK ile kapatılan Uzman Kariyer KPSS Merkezi’nde müdürlük yapan Akıllı, 2017 yılında 5 ay Çorum L Tipi Cezaevinde kaldı. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Akıllı’ya verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı.

Meriç’ten Yunanistan’a geçtikten sonra iki saat yürüdüğü için yorulan ve dinlenmek isteyen Akıllı’nın yol arkadaşlarına “Siz gidin, ben size yetişirim” dediği ve bir daha kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Meriç’te öldüğü ise jandarma ailesini otopsi için çağırdığında ortaya çıktı. Biraz kilolu olan ve çeşitli rahatsızlıkları bulunan Akıllı’nın tam olarak başına ne geldiği henüz bilinmiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji mezunu olan 47 yaşındaki Akıllı’nın tek kızı bu yıl tıp fakültesini kazandı.

Akıllı’nın cenazesi Kahramanmaraş’ta defnedilecek.





10 SENATÖRDEN BİDEN’A TÜRKİYE MEKTUBU





ABD Başkanı Joe Biden'a mektup yazan 10 ABD senatörü, Türkiye’de demokrasiye yönelik tehditten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorumlu tutulmasını istedi. HDP'nin kapatılmasını isteyen iddianamenin kabul edilmesinden derin endişe duyduklarını belirten senatörler, "HDP'yi dağıtmak, üyelerini gözaltına almak veya görevden uzaklaştırmak Türkiye için ciddi olumsuz sonuçlar doğuracaktır" dedi. Senatörler Biden'dan Türkiye'de demokrasinin daha fazla geriye gitmesini önlemek için AB ile çalışmasını da istedi.

ALMANYA'DA GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ :KOALİSYON TARTIŞMALARI





Almanya’da geçen Pazar günü yapılan Federal Parlamento seçimlerinin ardından koalisyon pazarlıkları ve seçimi kaybeden Birlik Partileri’nin başbakan adayı Armin Laschet’in siyasi geleceği, ülke gündeminde ilk sırada yerini korumaya devam ediyor.

Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik Partileri ile Sosyal Demokratlar‘ın koalisyonu sürdürmek istememesi, yeni dönemde üçlü koalisyonu şart koşuyor.

Böyle bir koalisyonun şimdiden belli olan iki üyesi, kilit konumundaki partiler olarak tanımlanan Yeşiller ve Liberal Hür Demokrat Parti (FDP). Seçimden önce birbirleriyle ortaklığa yanaşmadıklarını açıklayan Yeşiller ve FDP, ilk olarak bir araya gelerek iki parti arasındaki görüş farklılıklarını konuşacak

Ardından her iki parti ayrı ayrı SPD ve Hristiyan Birlik Partileri ile biraraya gelecek

Sosyal demokrat SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz’un, hem liberalleri hem de Yeşiller’i ikna edebilmek için bir çok konuda ödün vermeye hazır olduğu, nitekim Yeşiller’in ısrarcı olduğu taşkömürü madenlerinin 2030’da kapatılmasına, FDP’nin ise karbondioksit vergisinin arttırılmaması isteğine onay vereceği belirtiliyor.

Koalisyon müzakerelerinin ne kadar süreceği konusunda bir tahminde bulunmak şu an için zor görünüyor. Hem SPD, hem de Yeşiller ve FDP, koalisyonun Noel öncesinde, yani 24 Aralık’tan önce kurulmuş olması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Başbakan Angela Merkel, 17 Aralık 2021 tarihi itibarıyla başbakanlık koltuğunda oturuyor olması durumunda, Helmut Kohl’ün rekorunu kırarak, Almanya’da başbakanlıkta en uzun kalan siyasetçi unvanını elde edecek.









DOĞALGAZA KIŞ BAŞLAMADAN YİNE ZAM GELDİ

Doğalgazda konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam geldi.

BOTAŞ'ın internet sitesinden açıkladığı tarifeye göre konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı bir önceki ayın tarifesine göre değişmedi ve bin metreküp doğalgaz için 1.488 lira olarak belirlendi.

Ekim ayı sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ise önceki tarifeye göre bin metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 358 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğalgaz için ise yüzde 15 artışla 2 bin 724 lira oldu.

MİLLİ GÖRÜŞÜN ÖNEMLİ İSMİ OĞUZHAN ASİLTÜRK HAYATINI KAYBETTİ





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı ittifak görüşmeleri gündeme oturan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti . Zatürreye bağlı olarak hastaneye kaldırılan Asiltürk’ün vefatını SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı âli olsun” sözleriyle duyurdu.

Milli Görüş’ün ağır toplarından Asiltürk, son dönemde AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerle gündeme geldi. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkması için de çaba harcayan Asiltürk, sözleşmenin kaldırılacağını ilk açıklayan isim olmuştu.