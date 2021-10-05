İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Denizli’de 4. evre kanser hastası Ayşe Özdoğan, Yargıtay’ın 9 yıl 4 ay hapis cezasını onamasının ardından yeniden cezaevine konulmuştu. Rahatsızlığı sebebiyle Özdoğan’ın çilesi cezaevinde de artarak katlandı Yakınları, cezaevi koşullarına daha fazla dayanamayan Özdoğan'ın hastaneye kaldırıldığını öğrendiCumartesi ve Pazar gününü Acıpayam Devlet Hastanesi'nde geçiren Özdoğan, daha sonra da Denizli Devlet Hastanesine sevk edildiGelişmeleri skandal olarak tanımlayan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’nı da etiketleyerek bir paylaşım yaparak “Ayşe Özdoğan şu an Denizli cezaevinde. Sonunda net bilgiyi aldım. Tedavisi için yine hastane sevkleri olacak. Burası Türkiye! İnsanı önce sıkıntıya sokup sonra süründürürler.!!! Umarım bu süreçte daha fazla işkence çekmez..” ifadelerini kullandı.OHAL döneminde TSK’dan 23 bin 500, yargıdan 4 bin 560 kişiyi ihraç eden AKP iktidarı, hazırladığı yeni listelerle TSK ve yargıdaki tasfiyelerini sürdürüyor. TSK’da belirlenen 5 bin kişilik liste ankesör ve kontörlü aranma soruşturmalarıyla meslekten atılırken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da belirlenen 1000 kişilik listenin tasfiyesine başladı. Son olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Hizmet Hareketi ile iltisak ve irtibatı oldukları iddiasıyla 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi. Bu kararla , AKP Medyasında yer alan yargıda halen görev yapan bin hakim ve savcı hakkında soruşturma başlatıldığı haber de doğrulanmış oldu. Söz konusu haberde Görevde olan 1000 hakim ve savcının başsavcılıklarca Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) bildirildiği öne sürülmüştü . 400’ünün soruşturması HSK Teftiş Kurulu’nda devam ederken, 600 hakim ve savcının dosyasının ihraç istemiyle HSK Genel Kurulu’na geldiği belirtildi.Belçika merkezli Turkey Tribunal Mahkemesi bu yıl İsviçre’nin Cenevre kentinde toplandı. Erdoğan Rejiminin hak ihlallerinin yargılandığı Turkey Tribunal Mahkemesi, 5 günün ardından kararını açıkladı. Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens, Tribunal’in Türkiye’de sistematik işkence uygulandığına karar verdiğini belirtti. Tulkens, “Tanıklıklar, uluslararası yargı makamlarına ulaştırılırsa, ‘insanlığa karşı işlenen suçlar’ kategorisinde değerlendirilir ve sanıklar ağır cezalar alabilir” dedi.Turkey Tribunal yargıçları, Uluslararası Ceza Mahkemesi (Lahey UCM) başvurusu için yeni bir aşamaşa geçti. 6 haftalık yoğun bir araştırma ve yazma safhasından sonra Lahey’e başvuru dilekçesi verilecek. Mahkeme Başkanı Prof. Em. Dr. Johan Vande Lanotte ve TurkeyTribunal uzman ekibi delillerle desteklenen Lahey başvurusunu hazırlıyor.İstanbul Adli Tıp Kurumu, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin tutuklama kararları sonrası cezaevine giren ve sağlık sorunları olan emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 7 generalle ilgili kararını verdi.Generallerle ilgili raporları inceleyen kurum, cezaevi koşullarında kalmalarına engel fiziki ve psikolojik hastalıkları olmadığına karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarının onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir'in de aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine girmişti.

Generallerin ilerlemiş yaşları nedeniyle yaşadıkları sağlık sorunları, infaz erteleme ihtimalini gündeme getirmişti. Çevik Bir'in de aralarında olduğu 7 general için adli tıp kurumuna sevk kararı alınmıştı.

FACEBOOK, WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ Üç büyük sosyal medya ve mesajlaşma programı Facebook, WhatsApp ve Instagram kullanıcılarının yaklaşık altı saat boyunca dünyada kapalı kaldı Facebook'a ait olan bu üç platformun erişim arızası giderildi Facebook yaptığı açıklamada, arızanın sistemin dahili araçlarını ve sistemlerini etkilediğini ve bunun da sorunu çözme girişimlerini karmaşıklaştırdığını söyledi. Platform, "Bu kesinti süresinin bir sonucu olarak kullanıcı verilerinin güvenliğinin ihlâl edildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını" ekledi. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, kişisel hesabından daha önce yaptığı paylaşımda "Değer verdiğiniz insanlarla iletişim kurmak için hizmetlerimize ne kadar bel bağladığınızı biliyorum" dedikten sonra kesintiler için özür diledi. “Teknik çöküş”, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’e 3 saatte 6,7 milyar Amerikan Doları kaybettirdi.

Zuckerberg, Forbes Real-Time verilerine göre, dünyanın en zenginleri listesinde 6’ncı sıraya düştü. "FİYATLAR GAYET UYGUN" DİYEN ERDOĞAN MARKETTE NE KADAR ÖDEDİ AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu markete gitti. İki alışveriş arabasını gevrek, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurdu. Sepette et, süt, peynir, bakliyat ve yağ gibi temel gıdaların bulunmadığı görüldü. Erdoğan ailesinin kasadayken çekilen görüntülerinde yapılan incelemeye göre 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan cüzdanından çıkardığı nakit para ile ödedi. Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasının kasiyeri Erdoğan'a 7.5 lira para üstü verdi. 23 BİN MİLYONER TÜRKİYE’Yİ TERK ETTİ Mülkiyet hakkı ihlallerinin arttığı Türkiye’de milyonerler hukuk güvenliği olan ülkelere göç ediyor. Güney Afrika merkezli “New World Wealth” isimli kuruluşun yayımladığı “Milyoner Göçü” raporuna göre, 2018’de 4 bin milyoner Türkiye’yi terk etti. 2019 yılında ise 2 bin 100 milyoner Türkiye’den ayrıldı.



Son 3 yılda 10 bini milyoner, 13 bini girişimci ve işadamı olmak üzere 23 bin kişi Türkiye’den göç etti. Türkiye, Çin ve Hindistan’ın ardından dünyada en çok milyoner kaybeden 3’üncü ülke oldu.

Türkiye’den ayrılan milyonerlerin göç ettiği ülkeler arasında ise, Portekiz en dikkati çeken ülkelerden biri. 2012 yılı ekim ayı ile 2020 yılı ocak ayı arasında 8 bin 288 kişi Portekiz’den ikamet izni aldı.