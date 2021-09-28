Samanyolu Haber /Dünya / İşte Bundestag'a giren 18 Türk /28 Eylül 2021 12:18

İşte Bundestag'a giren 18 Türk

Almanya'da Pazar günü yapılan genel seçimde, 18 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclis'e (Bundestag) girmeye hak kazandı.

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Geçici ilk resmi sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) milletvekili seçildi.

Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen meclise girmeye hak kazanırken, Sol Parti'den Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk kökenli milletvekilleri oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Serap Güler milletvekili seçildi.

Milletvekili seçilenler arasında, Türkiye kökenli Rum bir aileden gelen Takis Mehmet Ali de bulunuyor.

Bir önceki Meclis'te 14 Türk kökenli milletvekili vardı.
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