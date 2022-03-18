Samanyolu Haber /Politika / İşte Burhan Kuzu'nun ölmeden önceki çarpıcı itirafı /18 Mart 2022 08:25

İşte Burhan Kuzu'nun ölmeden önceki çarpıcı itirafı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin kurucularından AKP'li Burhan Kuzu’nun ölmeden önce kendisine yaptığı itirafı açıkladı.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Cem TV'de Atakan Sönmez ve CHP 4. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz'ün birlikte hazırlayıp sundukları "Not Defteri" programına konuk oldu.

AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu'nda yapılması teklif edilen değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulmasının Anayasa'ya aykırılık teşkil edip etmeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren İdris Şahin, bu maddenin kesinlikle Anayasa'ya aykırı olduğunu ve DEVA Partisi olarak ana muhalefet partisinin değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gerektiği yönünde görüş belirttiklerini ve kendilerinin de bu konuda her türlü hukuki desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

BURHAN KUZU’DAN BAŞKANLIK SİSTEMİ İTİRAFI

DEVA Partili Şahin, programda Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin kurucularından AK Partili Burhan Kuzu’nun ölmeden önce kendisine yaptığı şok itirafı da açıkladı.

 “AH İDRİS’İM SORMA…”

Kendisinin Kuzu'ya “Hocam başkanlık sistemi diye tutturdun, bütün yetkileri bir adama teslim ettin. Bu muydu senin istediğin başkanlık sistemi?” dediğini aktaran Şahin, Kuzu'nun ise kendisine cevaben, "Ah İdris'im sorma” dediğini söyledi.

 Bugünkü AK Parti milletvekillerine de seslenen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, geçmiş hatalardan ders çıkartarak başka yanlışlara sebebiyet vermemeleri gerektiğini söyledi.
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