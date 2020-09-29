Samanyolu Haber /Politika / İşte CHP-HDP ve İYİ Parti-Gelecek-DEVA-SP-DP ittifaklarının tahmini oy oranları /29 Eylül 2020 00:40

İşte CHP-HDP ve İYİ Parti-Gelecek-DEVA-SP-DP ittifaklarının tahmini oy oranları

İşte Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı iffifak modelleri ve tahmini oy oranları

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Avrasya Araştırma Şirketi'nin açıkladığı ankete göre CHP ve HDP'nin kuracağı sol bir ittifak 32,3, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, SP ve DP'nin kuracağı iktidar muhalifi sağ ittifak yüzde 21,1, AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı ise yüzde 46,0 oy potansiyeline sahip.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ittifak modellerine ilişkin yaptığı anketi açıkladı. 

Özkiraz, Milletvekilliği Genel Seçim'inde ittifak modellerinin muhtemel oy oranlarını kamuoyuyla paylaştı. 

HDP'SİZ İTTİFAK MODELİ

Açıklanan ankete göre, HDP'siz ittifaklarda Cumhur İttifakı yüzde 46,7, Genişletilmiş Millet İttifakı (CHP, İYİP, GP, DEVA, SP, DP) yüzde 41,5 oy potansiyeline sahip. 

HDP ise bu modelde yüzde 11,4 oy potansiyeline sahip. 

3 İTTİFAKLI MODEL

Avrasya Araştırma Şirketi'nin anketine göre, CHP ile HDP'nin kuracağı bir sol ittifak yüzde 32,3 oy alabilir. 

İktidara muhalif sağ partilerin  (İYİP, GP, DEVA, SP, DP) kuracağı ittifak ise ankete göre yüzde 21,1 oy alabiliyor. 

Bu modele göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 46,0 oy potansiyeline sahip.

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