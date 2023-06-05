İşte CHP'nin yeni A Takımı

Seçimlerin ardından CHP'de atılan görev değişimi adımlarında MYK özelindeki süreç tamamlandı. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı.







Cumhuriyet'in haberine göre ise CHP'de yeni MYK üyeleri ve görevleri şu şekilde oldu.





Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri







Ahmet Akın: Yerel Yönetimler





Aylin Yaman: Sosyal Politikalar





Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler





Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler





Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri





Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi





Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü





Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları





Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri





Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter





Semra Dinçer: Doğa Hakları





Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme





Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu





Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri



