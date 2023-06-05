Samanyolu Haber /Gündem / İşte CHP'nin yeni A Takımı /05 Haziran 2023 14:08

İşte CHP'nin yeni A Takımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK'sını bugün yeniden topladı. Saat 11.00'de başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Partinin yeni MYK üyeleri ise toplantı sonrası belli oldu.

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Seçimlerin ardından CHP'de atılan görev değişimi adımlarında MYK özelindeki süreç tamamlandı. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı.

Cumhuriyet'in haberine göre ise CHP'de yeni MYK üyeleri ve görevleri şu şekilde oldu.

Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri

Ahmet Akın: Yerel Yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter

Semra Dinçer: Doğa Hakları

Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu

Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri

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