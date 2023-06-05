İşte CHP'nin yeni A Takımı

Seçimlerin ardından CHP'de atılan görev değişimi adımlarında MYK özelindeki süreç tamamlandı. Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı.
Cumhuriyet'in haberine göre ise CHP'de yeni MYK üyeleri ve görevleri şu şekilde oldu.
Genel Başkan: Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri
Ahmet Akın: Yerel Yönetimler
Aylin Yaman: Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu; Tanıtım Ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu: İdari Ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik: Bilgi Ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem: Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak: Ekonomi Politikaları -Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar: İşçi Sendikaları, Stk Ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık: İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu: Genel Sekreter
Semra Dinçer: Doğa Hakları
Tahsin Tarhan: Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre: Bilim-Yönetim Ve Kültür Platformu
Zeynel Emre: Hukuk Ve Seçim İşleri