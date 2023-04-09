İşte CHP'nin adaylarının tam listesi

Bu sabah CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.





Toplantıda, 14 Mayıs seçimleri ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı, son halini CHP lideri ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi, PM’nin onayına sunuldu.





Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. DP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden gösterdi.





Saadet, DEVA Partili, Demokrat ve Gelecek Partili 40 adayın da bulunduğu milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.





İllere göre aday listeleri şöyle:





ADANA

1. Orhan Sümer

2. Müzeyyen Şevkin

3. Burhannetin Bulut

4. Sadullah Kısacık (DEVA Partisi)

5. Ayhan Barut

6. Berke Duvan

7. Hüseyin Keser

8. Erkan Karakaya

9. Orhan Toplum

10. Kübra Özbiçer

11. Ahmet Korkmaz

12. Sercan Polat

13. Murat Öztanrıöver

14. Ebru Yılmaz

15. Elife Müftüoğlu









ADIYAMAN

1. Abdurrahman Tutdere

2. Kenan Doğan

3. Adnan Ağır

4. Ömer Turan

5. Songül Varki Yıldırım





AFYONKARAHİSAR

1. Burcu Köksal

2. Fatih Aydın

3. Abidin Yağcı

4. Ali Arıkan

5. İbrahim Kadıoğlu

6. Anıl Halis Akar





AĞRI

1. İbrahim Varol

2. Abdurrahman Polat

3. Ertuğrul Eryılmaz

4. Zekiye Altay





AMASYA

1. Reşat Karagöz

2. Arif Yılmaz

3. Zeynep Ateş





ANKARA BİRİNCİ BÖLGE

1. Gamze Taşçıer

2. Deniz Demir

3. Okan Konuralp

4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)

5. Aliye Timisi Ersever

6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)

7. Deniz Çakır

8. Kemal Akkurt

9. Aysun Palalı Köktaş

10. Elif Topkaya Sevinç

11. Hüseyin Can Güner

12. Aycan Günday Koçtürk

13. Armağan Erdoğan





ANKARA İKİNCİ BÖLGE

1. Murat Emir

2. İdris Şahin (DEVA Partisi)

3. Semra Dinçer

4. İrem Yaman (İYİ Parti)

5. Orkun Kamber

6. Ali Rıza Erbay

7.Erdal Kiziroğlu

8. Özkan Aktan

9. Funda Cengiz

10.Erol Tosun

11. Nursel Öcal





ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Tekin Bingöl

2. Umut Akdoğan

3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)

4. Aylin Yaman

5. Ahmet Ersen Özsoy

6. Mehmet Akyürek

7. Mehtap Yücel

8. Mehmet Yula

9. Zeynep Esra Özdemir

10. Ömer Yılmaz

11. Elmas Kübra Karaca

12. Hasan Cem Yılmaz





ANTALYA

1. Sururi Corabatur

2. Cavit Arı

3. Aliye Coşar

4. Mustafa Erdem

5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)

6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)

7. Murat Özçelik

8. Ercüment Taşdemir

9. Nilüfer Defeci

10. Vahap Tuncer

11. Sibel Gezen

12. Ramiz Atakan

13. Emrah Yurtlak

14. Zehra Milli

15. Hatice Kübra Turan

16. Müge Gezginci Uysal

17. Mehmet Gök





ARDAHAN

1. Özgür Erdem İncesu

2. Özel Özen





ARTVİN

1. Uğur Bayraktutan

2. Oğuz Kurdoğlu





AYDIN

1. Bülent Tezcan

2. HüseyinYıldız

3. Süleyman Bülbül

4. Evrim Karakoz

5. Nilüfer Ünüvar

6. Gamze Yolcu Metin

7. Ziya Yılmaz

8. Nebahat Oskay Ürün





BALIKESİR

1. Ensar Aytekin

2. Serkan Sarı

3. Burak Dalgın

4. Seval Bozkurt

5. Selim Panç

6. Fatma Salı Karabacakoğlu

7. Dilek Yalçın

8. Gülizar Yıldız

9. Muharrem





BARTIN

1. Aysu Bankoğlu

2. Ceyda Sargın





BATMAN

1.Hüseyin Yaşar

2. Dicle Arslan

3.Orhan Ekmen

4. Abdullah Polat

5. Menduh Atak





BİLECİK

Yaşar Tüzün

Vedat Kazıcı





BİNGÖL

Serdar Atalay

Mehmet Canlı

İlhami Gelen





BOLU

Türker Ateş

Mehmet Burak

Zuhal Işın





BURDUR

İzzet Akbulut

Hülya Gümüş

Süleyman Erman





BURSA BİRİNCİ BÖLGE

Kayıhan Pala

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Mehmet Atmaca

İsmet Karaca

Jülide Akköprü

Alpaslan Yıldız

Engin Tamer

Serkan Öztürk

Özgür Yıldız

Canan Akın Erdem





BURSA İKİNCİ BÖLGE

Hasan Öztürk

Cemalettin Kani

Orhan Sarıbal

Erkan Dönmez

Şahin Sevinç

Funda Türkcoş Pekiner

Ender Teke

Huriye Canan Çelik Tunar

Mehmet Önder

Seda Bozdağ Güzelkaya





GAZİANTEP

1. Hasan Öztürkmen

2. Melih Meriç

3. Ertuğrul Kaya (DEVA Partisi)

4. Reis Reisoğlu

5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz

6. Erdal Geçit

7. Selim Karahan

8. Müslüm Şahinsoy

9. Hasan Gül

10. Mehmet İslam (Saadet Partisi)

11. Ahmet İdris İnal

12. Fatma Müge Düşün

13. Gökhan Çeliktürk

14. Vicdan Aktaş





HATAY

1. Mehmet Güzelmansur

2. Nermin Yıldırım Kara

3. Servet Mullaoğlu

4. Necmettin Çalışkan (Saadet Partisi)

5. Hikmet Hatunoğlu

6. Rahmi Vardı

7. Gökhan Özer

8. Bekir Atahan

9. Cemiyet Kışlaoğlu

10. Tamer Apiş

11. Filiz Haksöz





İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

1. Oğuz Kaan Salıcı

2. Gamze Akkuş İlgezdi

3. Fethi Açıkel

4. Gökhan Günaydın

5. Birol Aydın (Saadet Partisi)

6. Ahmet Ersagun Yücel

7. Elif Esen (DEVA Partisi)

8. Hasan Karal (DEVA Partisi)

9. Cemal Enginyurt (Demokrat Parti)

10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)

11. Ali Gökçek

12. Suat Özçağdaş

13. Doğan Çakmak

14. Özcan Baripoğlu

15. Sevgi Kılıç

16. Olgun Çelik





İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

1. Namık Tan

2. Yunus Emre

3. Gökhan Zeybek

4. Enis Berberoğlu

5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)

6. Yüksel Mansur Kılınç

7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)

8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA Partisi)

9. Berna Sukas

10. Fuat Yıldırım

11. Onur Aydın

12. Işık Öğütçü

13. Soner Özimer

14. Mehmet Ali Yüksel

15. Şaban Karaaslan

16. Elmas Aruz





İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Engin Altay

2. Erdoğan Toprak

3. Türkan Elçi

4. İlhan Kesici

5. Zeynel Emre

6. Medeni Yılmaz (DEVA Partisi)

7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)

8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)

9. Özgür Karabat

10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA Partisi)

11. Turan Taşkın Özer

12. Doruk Bulut

13. Oğuz Kemal Yakar

14. Turgay Özcan

15. Utku Caner Çaykara

16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)





İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

1. Yüksel Taşkın

2. Ahmet Tuncay Özkan

3. Sevda Erdan Kılıç

4. Murat Bakan

5. Ednan Arslan

6. Seda Kaya (DEVA Partisi)

7. Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)

8. Devrim Barış Çelik

9. Sefer İpekli

10. Güldem Atabay

11. Şahbal Aras

12. Fulya Akçay

13. Mehmet Şahin Fırat

14. Birgül Değirmenci





İZMİR İKİNCİ BÖLGE

1. Gökçe Gökçen

2. Rıfat Nalbantoğlu

3. Rahmi Aşkın Türeli

4. Mahir Polat

5. Salih Uzun (Demokrat Parti)

6. Deniz Yücel

7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)

8. Hüseyin Sezer

9. Esin Doğan Metin

11. Altan İnanç

12. Emine Helin İnan Kınay

13. Ayten Gülsever

14. Nurşen Balcı

15.Burak Kotan





KAHRAMANMARAŞ

1. Ali Öztunç

2. İrfan Karadutlu (DEVA Partisi)

3. Mehmet Bağlar

4. Ejder Kaygusuz

5. Naile İşlek

6. Tufan Yanar

7. Aziz Cem Güner

8. Çağatay Atasay





KARABÜK

1. Cevdet Akçay

2. Abdullah Çakır

3. Bayram Karadağ





KARS

1. İnan Akgün Alp

2. Onur Uludaşdemir

3. Evren Yerdelen





KASTAMONU

1. Hasan Baltacı

2. Kadir Yalçın

3. Ziver Kaplan





KIRIKKALE

1. Ahmet Önal

2. Ömer Eldemir

3. Ümit Duman





KARAMAN

1. İsmail Atakan Ünver

2. Yusuf Baştuğ

3. Hasan Ehliz





KAYSERİ

1. Aşkın Genç

2. Mahmut Arıkan (Saadet Partisi)

3. Burhan Bahadır Özsoy (DEVA Partisi)

4. Zülküf Arslan (Gelecek Partisi)

5. Ümit Özer

6. Özgen Aydıncak

7. Ali Çetinkaya

8. Onur Sergen Doğan

9. İbrahim Kağan

10. Niyazi Ünalmış





KIRKLARELİ

1. Vecdi Gündoğdu

2. Fahri Özkan

3. Hatice Gül Bingöl





MANİSA

1- Özgür Özel

2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

3- Bekir Başevirgen

4- Selma Aliye Kavaf (DEVA Partisi)

5- Semih Balaban





KONYA

1. Barış Bektaş

2. Hasan Ekici

3. Gençosman Killik

4. Halil Ercan

5. Kamil Bülbül Okuyucu

6. Galip Polat

7. Ayşe Alkım Gökçe

8. Mürsel Ayrancı

9. Ezgi Bilge Aslan

10. Şerife Tunç

11. Mehmet Pirzade

12. Dursun Kaplan

13. Rıdvan Şenyurt

14. Tevfik Fikret İlgen

15. Veysel Gönülal





MALATYA

1. Veli Ağbaba

2. Enver Kiraz

3. Battal Kanbay





MERSİN

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA Partisi)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi





MUĞLA

1. Cumhur Uzun

2. Gizem Özcan

3. Süreyya Öneş Derici

4. Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi)

5. Mehmet Demir

6. Fatma Gebeş Çimen

7. Salih Büyükdöverlioğlu





ORDU

1. Seyit Torun

2. Mustafa Adıgüzel

3. Ahmet Tokluoğlu

4. Cengiz Okur

5. Nilgün Yılmaz





OSMANİYE

1. Asu Kaya

2. Ünal Köksal

3. Mehmet Dövüşçü





RİZE

1. Tahsin Ocaklı

2. Köksal Toptan (İYİ Parti)

3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)





SAKARYA

1. Ayça Taşkent

2. Ecevit Keleş

3. Kamil Özkan

4. Azize Ceroğlu

5. Emel Akçil

6. Gündüz Gençcan

7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)





SAMSUN

1. Murat Çan

2. Mehmet Karaman

3. Mustafa Yeşilyurt

4. Nazan Güneysu

5. Mehmet Özdağ

6. Suat Yıldız

7. Neşe Kangüleç

8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır

9. Özler Yılmaz





ŞANLIURFA

1. Mahmut Tanal

2. Müslüm Cengizhan Akalın

3. Ahmet Tüysüz (DEVA Partisi)

4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)

5. İbrahim Direk

6. Süleyman Gök

7. Ali Fethi Gürler

8. Abdullah Direk

9. Müslüm Şikak

10. Adnan Tüysüz

11. Abdulkadir Çetin





TUNCELİ

Hüsniye Karakoyun





UŞAK

Ali Karaoba

İsmet Akın

Sevinç Yazgan





VAN

1. Seracettin Bedirhanoğlu

2. Ercan Çiçek

3. Yılmaz Kılıç

4. Burak Çıtak

5. Aslı Arvas

6. Cafer Gürsel

7. Meral Ayhan

8. Aziz Örek





YALOVA

Tahsin Becan

Mehmet Gürel

Yasemin Fazlaca





ZONGULDAK

1. Deniz Yavuzyılmaz

2. Eylem Ertuğ Ertuğrul

3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA Partisi)

4. Merve Kır

5. Cemalaettin Sağtekin



