İşte CHP'nin AKP ve MHP'yi rahatsız eden başörtüsü kanun teklifi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var” notuyla bir video paylaştı. Helalleşme çağrısı kapsamında başörtüsü konusunda harekete geçeceklerini duyuran Kılıçdaroğlu, TBMM’de kanun teklifi vereceklerini açıkladı.







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Duygu Demirdağ’ın YouTube kanalında, düzenlemenin içeriği hakkında açıklamalarda bulundu.





"Gençler sanmasın ki başörtülü arkadaşlar üniversiteye girmesin diyorduk. Özgürlüğü savunduk pek çoğumuz" diyen Özel, "Kanun teklifi şu: Bugüne kadar devlet memurları kanunun kılık kıyafet kısmına, başörtüsünün kamuda serbest olduğu kısmını yazalım altına da imza atalım. CHP evet oyu verecek" ifadesini kullandı.









CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki akşam video ile duyurduğu 'kıyafetle ilgili kanun teklifi' için resmen adım atıldı. 3 maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. A A A cumhuriyet.com.tr04 Ekim 2022 Salı, 16:41 Son Dakika: CHP başörtüsü teklifini Meclis'e sundu Abone Olgoogle-news Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki akşam video ile duyurduğu ve 'Saray'ın samimiyet turnusolu olacak' sözleriyle açıkladığı 'kıyafetle ilgili kanun teklifi' için resmi olarak harekete geçildi.

Diğer yandan ayrıntıları merak edilen 'Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi' milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Söz konusu teklif 3 maddeden oluşuyor:

-Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz. -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. -Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.









KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından yayımladığı konuşması şöyle:





“Sevgili halkım, iyi akşamlar. Önemli bir konu ile ilgili sizi evime davet etmek istedim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz, uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım. Büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü arttıracak. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın, bu yaraları kapatmaya kararlıyım.





“OY KAYBETMEYİ BİLE GÖZE ALMAK GEREKİYOR”

Biliyorsunuz, geçen hafta yol arkadaşlarıma ‘Yanımda mısınız’ diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor. Gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla uğraşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol, yürek istiyor, yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye’yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız.





“BU YARALARDAN BİRİ DE BAŞÖRTÜ MEVZUSU”

Bu yaralardan biri de başörtü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı.





Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeler ile uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibari ile bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM’ye sunacağız.





“BAKALIM ONLARIN TUTUMU NE OLACAK?”

CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolü bu? Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye’nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye’nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok ve sevgili halkım bu zor, ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum. İyi akşamlar.”