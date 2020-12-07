Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte çift maaş alan o isimler! /07 Aralık 2020 11:13

İşte çift maaş alan o isimler!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, ekonomik krizle boğuşan halka inat kendi yandaşlarını ihya ediyor. AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a Saray'da danışmanlık yapan Fahrettin Altun, Cemil Ertem, Yiğit Bulut gibi onlarca isi en az iki maaş alıyor.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında karantina tedbirleri sebebiyle işyerleri kapatılan küçük esnaf ve buralarda çalışanlar açlığa terk eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, kendisine yakın isimlere 2-3 maaş birden vermeye devam ediyor.

KİM EN AZ İKİ AYRI KAMU KURUMUNDAN MAAŞ ALIYOR?

Farklı kurumların resmi internet sayfalarından yani açık kaynaklardan yaptığımız araştırmaya göre iki maaşlı birçok üst düzey bürokrat görev yapıyor.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt: PTT yönetim kurulu üyesi, TTNet yönetim kurulu başkanı

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: PTT yönetim kurulu üyesi, Türk Telekom yönetim kurulu başkanı

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: PTT yönetim kurulu üyesi, Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: Türksat yönetim kurulu üyesi

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak: Halkbank yönetim kurulu üyesi

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci: Türksat yönetim kurulu üyesi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati: Türk Telekom yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türk Telekom yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sefer Turan: TTNet yönetim kurulu başkan yardımcısı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın (sağ başta): TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan: Borsa İstanbul yönetim kurulu başkanı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı: Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı: Borsa İstanbul yönetim Kurulu üyesi

Maliye Bakanlığı Müşaviri Prof. Dr. Cem Demiroğlu: Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem: Vakıfbank yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet: Ziraat Bankası denetleme kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Maksut Serim: Halkbank yönetim kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Meltem Taylan Aydın: Halkbank yönetim kurulu üyesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin: Halkbank yönetim kurulu üyesi 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu: Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyesi

Maliye Bakanlığı bürokratı Yahya Akben: Ziraat Bankası denetleme kurulu üyesi

Türkiye Varlık Fonu Başdanışmanı Mithat Cansız. TTNet yönetim kurulu üyesi

Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen: Türksat yönetim kurulu üyesi

Maliye Bakanı Müşaviri Ertuğrul Altın: TTNet yönetim kurulu üyesi

Ulaştırma Bakanlığı bürokratı İbrahim Kolcu: Türksat yönetim kurulu üyesi
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