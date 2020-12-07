İşte çift maaş alan o isimler!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında karantina tedbirleri sebebiyle işyerleri kapatılan küçük esnaf ve buralarda çalışanlar açlığa terk eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, kendisine yakın isimlere 2-3 maaş birden vermeye devam ediyor.
KİM EN AZ İKİ AYRI KAMU KURUMUNDAN MAAŞ ALIYOR?
Farklı kurumların resmi internet sayfalarından yani açık kaynaklardan yaptığımız araştırmaya göre iki maaşlı birçok üst düzey bürokrat görev yapıyor.
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt: PTT yönetim kurulu üyesi, TTNet yönetim kurulu başkanı
Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: PTT yönetim kurulu üyesi, Türk Telekom yönetim kurulu başkanı
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: PTT yönetim kurulu üyesi, Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: Türksat yönetim kurulu üyesi
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak: Halkbank yönetim kurulu üyesi
Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci: Türksat yönetim kurulu üyesi
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati: Türk Telekom yönetim kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türk Telekom yönetim kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Sefer Turan: TTNet yönetim kurulu başkan yardımcısı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu: Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın (sağ başta): TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erişah Arıcan: Borsa İstanbul yönetim kurulu başkanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı: Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı: Borsa İstanbul yönetim Kurulu üyesi
Maliye Bakanlığı Müşaviri Prof. Dr. Cem Demiroğlu: Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ragıp Ertem: Vakıfbank yönetim kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet: Ziraat Bankası denetleme kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Maksut Serim: Halkbank yönetim kurulu üyesi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Meltem Taylan Aydın: Halkbank yönetim kurulu üyesi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin: Halkbank yönetim kurulu üyesi
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi
TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu: Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyesi
Maliye Bakanlığı bürokratı Yahya Akben: Ziraat Bankası denetleme kurulu üyesi
Türkiye Varlık Fonu Başdanışmanı Mithat Cansız. TTNet yönetim kurulu üyesi
Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen: Türksat yönetim kurulu üyesi
Maliye Bakanı Müşaviri Ertuğrul Altın: TTNet yönetim kurulu üyesi
Ulaştırma Bakanlığı bürokratı İbrahim Kolcu: Türksat yönetim kurulu üyesi