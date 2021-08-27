İşte CNN Türk'ün korkudan giremediği o haber

Böyle bir korku böyle bir köşeye sıkışmışlığın adı gazetecilik değil uşaklıktır.









Demirören grubunda Hürriyet'te giren haberden sonra CNN Türk'ten röportaj teklifi geldi. Gülgün Türkoğlu Pagy CNN Türk'ten röportaj teklifi sonrasında yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı:Bugün CNN Türk ile komik, bir o kadar da üzücü bir olay yaşadım: trajikomik. Ülkemizde basının geldiği hâle bakın!CNN Türk, Hürriyet'teki habere istinaden sabah benimle temas kurdu. Söyleşi yapıp, koşulları gösteren bir video ile haberlerde yayımlamak istediklerini söylediler.Bilirsiniz, bir ara "mahallede pandemi yardımı" çalışması yapmıştım. O tivit o kadar viral olmuştu ki gazeteler ve televizyonlardan söyleşi talebi yağmıştı. Hepsini geri çevirmiştim. Öyle bir konuda merkeze oturacağım bir haberle gündeme gelmek istemem çünkü.Fakat karantina olayı hem Covid sürecinin evrildiği hâli sergilediği hem de hükümetin, ülkemizden seyahat edenleri içine soktuğu durumun altını çizdiği için söyleşi taleplerini kabul ediyorum.CNN Türk'ten arayan muhabiri yanıtladım. Soruları gönderip 2 dakikalık bir video istedi.Ben de "Memnuniyetle ama bir şartla;," dedim. Haber Müdürüne soruldu.WhatsApp ekranıma düşen yanıt şu: "Kahkaha attım. Bana "evet" deseler bir dert "hayır" deseler ayrı bir dert. Talebim onları darboğaza soktu. Her iki yanıtta da bir "kabul" var zira.Haysiyetsiz duruşu tercih ettiler. Benimle bağlantıya geçen onlar oldukları hâlde, olaydan bana iftira atarak sıyrıldılar.