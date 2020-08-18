İşte Covid-19 vakalarındaki artışın nedenleri: Salgın kendi haline bırakıldı

Artışın en önemli nedeninin teşhis konulan hastayı kontrol edememek olduğunu belirten Prof. Dr. Tutluoğlu, “Hasta bize geliyor, test yaptırıyor. Test 2 veya 3 günde çıkıyor. ‘Git evine izole ol’ diyoruz. Otobüsle, metro ile gelen hasta kesin tanı konulmadığı için rahat hareket ederek evine gidiyor. Sonuç pozitif çıkınca, ‘Sen evinde kendini 14 gün izole et’ diyoruz. Kendi haline bıraktığımız hasta ayaklarıyla virüsü yayıyor. Hastalık bu şekilde yayılıyor ve bir türlü önlenemiyor” dedi.





Salgının yayılmaması için Covid-19 hastasını dışarı bırakmamak ve kontrollü olarak izole etmek gerektiğini ifade eden Tutluoğlu, “Teşhis koyduğumuz hastayı anında araç veya ambulanslarla sokağa bırakmak yerine yurt veya otellerde 14 gün karantinaya alabiliriz. Biz bunu daha önce yurtdışından gelen hastalara uyguladık ve başarılı olduk. Diğer türlü çok zor engelleyeceğiz. Olduğumuz yerde sayıyoruz ve hatta bazı illerde de artış artık net görünüyor. Yaz döneminde bunu yaşıyorsak kış döneminde hava kirliliği, kapalı alanların etkileri ile daha çok artış göreceğiz. Ciddi önlemler almamız gerekiyor” diye konuştu.









BİLİM KURULU BURUK

Bilim Kurulu’nda görev yapan kişilerle zaman zaman görüştüğünü belirten Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, “Artışın ikinci nedeni Bilim Kurulu üyelerinin burukluk yaşaması. Bakanlık, Bilim Kurulu’nın verdiği mesajları ve kararları artık tam uygulamıyor. Bilim Kurulu bu konudan memnun değil” diyerek salgının kendi haline bırakıldığını ve sistemin üzerine yıkıldığı yönde hava sezdiğini belirtti.





BEŞ SAAT BEKLİYORLAR

Covid-19 hastalarının artması nedeniyle hastanelerde sıkıntı olduğunu dile getiren Tutluoğlu, “Hastaneler her hastayı kabul etmiyor. Test yaptırmak isteyen hasta ise pandemi hastanesine gidiyor ve 5 saat sıra bekliyor. Beklerken kurallara uyulmuyor ve diğer hastalara virüsü bulaştırma ihtimali yüksek oluyor. Maalesef ekonomik kaygılar nedeniyle atılan adımların sonucunda bu rakamlara ulaştık” diye konuştu.