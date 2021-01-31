Samanyolu Haber /Gündem / İşte danışmanlığı kâra çevirenler /31 Ocak 2021 12:35

İşte danışmanlığı kâra çevirenler

Cumhurbaşkanlığı'nda bürokrat veya danışman olduktan sonra en az bir kurumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan 20'nin üzerinden isim var. Türkiye ekonomisinin dar boğaza girdiği dönemde bu kişilerin aldıkları maaşlar 10 asgari ücretlinin maaşına denk.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un üç, eşinin iki maaş aldığını Türkiye’de herkes biliyor artık. Fergat ettik, bağışladık, aldık ama kullanmadık deseler de bu ballı maaşları reddettiklerini kamuoyuna belgeleriyle açıklayıp inandıramadılar.

Kronos Haber'de yer alan habere göre benzer şekilde Cumhurbaşkanlığı’nda danışman veya bürokrat olarak görevli olup, başka bir kurumda yönetim kurulu üyeliğinde bulunan en az 20 kişi bulunuyor. Bu kişilerin yönetim kurulu üyeliklerin aldıkları ücretler 10 asgari ücrete eşit durumda.

SARAY’DA “ALTUNLAR” ÇOK

İşte Saray’da olup hem danışmanlık ücreti hem de yönetim kurulu üyesi oldukları kurumlardan maaş alan isimler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan aynı zamanda Ziraat Katılım Bankası’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türksat Yönetim Kurulu’ndaki görevinin yanısıra Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra Manas Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti Başkanlığını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı’nın Yükseköğretim Kurulu Üyeliği yanı sına Borsa İstanbul’da yönetim kuruluğu üyeliği bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı ise Borsa İstanbul’da yönetim kurulu üyeliği yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Türksat yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi danışmanları Yiğit Bulut, Türk Telekom’da yönetim kurulu üyeliği, Cemil Ertem ise Vakıfbank yönetim kurulu üyeliğini yapıyor.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN BÜROKRATLAR

Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan: Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanı Dr. Ali Taha Koç: Türksat Yönetim Kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türksat Yönetim Kurulu üyesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanı Metin Kıratlı: YÖK ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliği ve Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı: Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Sobacı: Basın İlan Kurumu’nun Yönetim Kurulu üyeliği

Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikalar Kurulu Üyesi Servet Bayındır: Vakıfbank Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyeliği

YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN DANIŞMANLAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış: TRT Yönetim Kurulu üyesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi

Meltem Taylan Aydın: Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim: Halk Bank Yönetim Kurulu üyeliği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Emin Baysa: Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Eski Milletvekili Hamza Yerlikaya: Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç: Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin : Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca: Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz: Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç: Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği
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