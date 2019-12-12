İşte Davutoğlu'nun partisinin kurucular kurulu üyeleri

AKP ile yollarını ayıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığında bugün İçişleri Bakanlığı'na yasal başvuruları yaparak resmen kurulan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu listesine T24 ulaştı. 154 isimden oluşan listede, eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, yazar Etyen Mahçupyan, 15 Temmuz'da darbeciler tarafından öldürülen Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok, gazeteci Hakan Albayrak, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan gibi isimler yer aldı. Kurucular Kurulu'nda kadınlar azınlıkta kaldı. 154 isimden sadece 15'inin kadın olması dikkati çekti.





T24'te yer alan habere göre parti kurma çalışmaları sürerken, ihraçları istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmeleri üzerine AKP'den Davutoğlu ile birlikte ayrılan Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ'dan oluşan heyetin İçişleri Bakanlığı'na bugün Kurucular Kurulu listesini teslim etmesiyle Gelecek Partisi resmen kuruldu. Programı yarın yapılacak etkinlikte Davutoğlu tarafından açıklanacak olan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu listesinde dikkati çeken isimler yer aldı.

AKP'nin eski İstanbul İl Başkanı Selim Temuci, beklendiği gibi partinin kurucularından oldu. 2015'te AKP İstanbul İl Başkanı olan Temurci, 2018'de bu görevinden istifa etti. Temurci, Davutoğlu ile birlikte AKP'den de ayrıldı. AKP'nin önceki dönem milletvekillerinden olan ve AKP'den istifa eden Talha Erol Durmaz, eski AKP milletvekili Cesim Gökçe ile AKP'nin de kurucularından olan, Milli Görüş kökenli, Diyarbakırlı, eski AKP milletvekili Cuma İçten de kuruculardan oldu.





Uzun süre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye destek veren, liberal kesimin tanınan isimlerinden yazar Etyen Mahçupyan da Davutoğlu'nun partisinin kurucularından oldu. Mahçupyan, Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar Gazetesi'nin yazarı.





Mahçupyan gibi Karar'da yazan, muhafazakar camianın yakından tanıdığı isimlerden yazar ve aktivist Hakan Albayrak da partinin kurucuları arasında yer aldı.





Gelecek Partisi'nde Kürt siyaseti ve bölgeden isimler de yer buldu. Kurucular Kurulu'nda Kürt sosyolojisine yönelik araştırmaları ile tanınan Vahdettin İnce, AKP'den istifa eden Milat Gazetesi Yazarı Bayram Zilan kurucular listesinde yer buldu.





Sanatçı Ali Ahmet Çoktan, Suriye doğumlu olan ve Suriye ile ilgili çalışmaları ile tanınan Alptekin Hocaoğlu, eski BBP'li Hasan Hüseyin Bozok, eski emniyet müdürü Mevlüt Demir, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın danışmanı Muammer Duran, eski AKP'li Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, AKP'nin kuruluşundan bu yana propaganda çalışmalarını yürüten, 15 Temmuz'da yaşamını yitiren Erol Olçok'un eski eşi Nihal Olçok da kurucular listesinde yer aldı. 1996 doğumlu Mustafa Cüneyt Topbaş, en genç kuruculardan oldu. En genç kurucu ise Türkiye'yi ilahi okuma yarışmasında temsil eden, 1997 doğumlu Muhammed Mustafa Çakmakçı oldu.





Sadece 15'i kadın





154 isimden oluşan listede sadece 15 kadının yer alması dikkati çekti. Kadın kurucu üyelerin büyük bölümü, daha önce AKP teşkilatlarında görev yapmış isimlerden oluştu.













