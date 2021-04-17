Bir grup avukat tarafından kurulan 'İnfazda Adalet Platformu' Türkiye'de yaşanan infazla ilgili başlıca konularda bilgilendirme yapmak için sosyal medya aracılığı ile bir dizi mesaj paylaştı .

Özellikle son günlerde Türkiye'de yeni hukuksuzluklara yol açan 'Denetimli Serbestlik' konusuna açıklık getiren Plaform sosyal medyadan gelen mesajlara da açık olduklarını belirttiler



İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler ve uygulamada karşılaşılan problemlere çözüm yolları:

2)Bu uygulamadan faydalanabilmek için cezaevindeki kişinin :

-Hükmünün onanmış olması

-Açık cezaevine geçmesi veya geçiş şartlarını sağlaması

-Koşullu salıverilme tarihine 1 yıl veya daha az süre kalması

-İyi halli olması

-Talepte bulunması gerekmektedir.





3)Denetimli Serbestlikten faydalanmak için kişi koşullu salıverilme tarihine 1 yıl kala dilekçe ile talepte bulunmalıdır.







4)Bu talep üzerine bazı cezaevleri hükümlünün kaldığı koğuşunu değiştirebilmekte "tarafsız koğuş" olarak adlandırılan koğuşlara koyabilmektedir.







5)Bu koğuş değiştirme işlemi mevzuatta belirtilmiş olsa da bazı cezaevlerinde Korona tedbirleri nedeniyle uygulanmamaktadır. Bu kapsamda hücreye konulan hükümlüler varsa hücre şartlarının oluşmaması nedeniyle bu duruma itiraz edebilirler.







6)Hükümlünün talebi sonrasında hakkında cezaevi idaresi tarafından hazırlanan rapor olumlu ise kişi tahliye edilebilecektir.



7)Burada bahsedilen, Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından hükümlü hakkında hazırlanan raporun olumsuz olması halinde tebliğden itibaren 15 gün içerisinde infaz hakimliğine itiraz edilebilir.







8)Olumsuz raporların gerekçeleri her hükümlüye ve her cezaevine göre değiştiği için infaz hakimliğine verilecek itiraz dilekçelerinin kişi hakkındaki rapor dikkate alarak hazırlanması gerekmektedir.



9)İtiraz dilekçelerinde, olumsuz rapor verilme gerekçelerinin somut delillere dayanması gerektiği, hakkında hazırlanan evraklar varsa kendisine de bir örneğinin verilmesi gerektiği belirtilmelidir.



10)Hazırlanacak itiraz dilekçeleri her kişi için özel olması gerektiğinden, Twitter hesabımız üzerinden hükümlüye dair red kararlarının tarafımıza gönderilmesi halinde itiraz dilekçesi konusunda yardımcı olunacaktır.



11)İnfaz hakimliği tarafından verilen kararın da olumsuz olması halinde 7 gün içerisinde ağır ceza mahkemelerine itiraz edilmesi gerekmektedir.







12)Ağır ceza mahkemesi tarafından Denetimli Serbestlik'le ilgili verilen kararlar kesindir. Ancak yine olumsuz bir karar olması halinde bu hususla ilgili tedbir talepli olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunulabilir.



13)Anayasa Mahkemesi'nden de olumsuz sonuç alındığı takdirde, AİHM'ye Madde 39 kapsamında başvuru yapılabilir.







14)Denetimli Serbestlik'le ilgili cezaevindeki kişilerin en önemli dikkat etmesi gereken husus disiplin cezası almamak ve haklarında olumsuz bir izlenim oluşmamasını sağlamak olacaktır.









