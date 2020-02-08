Samanyolu Haber /Gündem / İşte depremin ayak izi! /08 Şubat 2020 23:51

İşte depremin ayak izi!

6,8 büyüklüğündeki Elazığ Depremi'nin akabinde bölgede inceleme yapan uzmanlar çarpıcı bir görüntü ile karşılaştı.

İşte depremin ayak izi!

24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekibi tarafından baraj gölünde inceleme yaptığı sırada oluşan iz, dikkat çekti.

Merkez üssü Sivrice olan depremin akabinde Maden Tetkik Arama (MTA) Enstitüsü Malatya Bölge Müdürlüğü ekibi araştırma yaptı. 

Ekibin Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş ile Ilıncak Köyü'nün sahilinde araştırma sırasında Fırat Nehri'nin bağlantısında bulunan Karakaya Baraj Gölü'nde iz oluştu. 

İNCELEME YAPAN HEYET KAMERA İLE KAYDETTİ

Oluşan iz ekipler tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

İncelemede MTA'ya bağlı ekipte yer alan Dr. Akın Kürçer, yapıtkları gözlemleri kayıt altına alarak tek tek anlattı. 

Beyaz renkli bir çizgisellik olarak fayın tam üzerinde oluştuğunu anlatan Kürçer, incelemeleri yapıp kayıt altına aldıklarını o sırada suda çizgisellik bir iz olduğunu kaydetti. 
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