İşte detaylar: Türkiye'de ‘İllegal Hayatlar’ filmi gerçek oldu

Yeni kurulan bir siyasi partide çıkan tartışma sonrası olay yargıya taşındı. Soruşturma aşamasında partinin çete ve mafya davalarına konu olan isimler tarafından kurulduğu, ‘siyasi parti genel başkanı’ sıfatıyla ‘Türkiye’de baskı görüyoruz’ diyerek siyasi sığınma hakkı elde etme amacı taşıdıkları öğrenildi.

Türkiye’de her gün yeni bir ‘siyasi parti’ kurulurken, mafya ve çetelerin de bu ‘haktan’ faydalandıkları ortaya çıktı. Bir çete liderinin yurtdışına sığınma amacıyla siyasi parti kurduğu belirlendi.

Nefes gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre çetelerin yeni yöntemi “naylon parti kurup yurtdışında siyasi sığınma hakkı kazanmak.”

‘MEMLEKETTEKİ ÇÜRÜMEYLE ÖRTÜŞÜYOR’

Babacan’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Türkiye’de siyasi parti sayısının 170’e çıktığı bilen var mı? Son seçimde merak edenler 150 olduğunu öğrenmişti. Çoğu seçime katılmaya hak kazanamayan bu partilerin neden kurulduğu konusunda ilginç yeni bilgiler var.

Tabela partilerinin, kartvizitle iş takip etmek, hatta genel merkezlerinde kumar oynatmak gibi amaçlarla kurulduğu anlatılır. Ancak yeni durum pek bilinmiyor ve memleketteki çürümeyle örtüşüyor:

Kurulan yeni bir partide tartışma çıkıyor ve ‘genel başkan seçimine katılanlar partili değil’ diye itiraz başvurusu yapılıyor.

Soruşturma aşamasında, söz konusu partinin siyasetle ilgisinin olmadığı, çete ve mafya davalarına konu olan isimler tarafından kurulduğu, dava sonucuna bağlı olarak ülke dışına kaçarken ‘siyasi parti genel başkanı’ sıfatıyla ‘Türkiye’de baskı görüyoruz’ diyerek siyasi sığınma hakkı elde etme amacı taşıdıkları ortaya çıkıyor.

Mafya mensuplarının yeni merakının, naylon parti kurup yurtdışında siyasi sığınma hakkı kazanmak olduğu anlaşılmış…”

“İLELGAL HAYATLAR” FİLMİNİ HATIRLATTI

Yaşanan olay kamuoyunda “röportaj adam” olarak bilinen Mahsun Karaca’nın başrolünde yer aldığı “İllegal Hayatlar” filmini hatırlattı. Bu filmde, sürekli baskın yiyen bir kumarhane çetesi, tabela partisi kurarak kendini ‘korumaya’ almaya çalışırken, kendilerini bir anda Meclis’te bulmuştu…
