İşte, 'Deterjan Pazarı' dolandırıcılığında yeni ayrıntılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi ve firmaya ait adreslerde yapılan aramalarda, evrak ve dosyalar ile ürünlere el koyuldu. Emniyet güçlerine şikayette bulunan mağdurların sayısı 100'ü aştı.



SADECE ÜRETİM VAR SATIŞ YOK



NTV'de yer alan habere göre, firmaya ait fabrikada yapılan arama ve incelemelerde ürünlerin, atıl durumda olduğu görüldü. Fabrikadaki dosyalar üzerinde yapılan incelemelerde ise firmanın, bu ürünleri satma iradesiyle hareket etmediği, yurt içine ve dışına satış yapmadığı tespit edildi.



Tek bir banyo topu için talep edilen hammadde ücretinin, ürünün piyasadaki satış fiyatından fazla olduğu tespit edildi.



DOLANDIRICILIK SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?



Ankara'da faaliyet gösteren firma, intertten kendisine müşteri buluyordu. Sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor. Bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı vaadediyordu.



ÖDEMELERDE SORUN ÇIKTI



Mağdurların ifadeleri dolandırıcılığa ilişkin yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.



Buna göre, firma ilk etapta 30 gün içinde kurutulan ürünleri 3 katı fiyata satın aldı. Ardından, bu süreyi 90 güne çıkardı.



Bu sayede 1 yılda sisteme yaklaşık 40 bin kişi dahil oldu.





Bir süre sonra banyo toplarını getirenlere "bozuk", "kırık", "uygun değil" diyerek eksik ödeme yapılmaya başlandı.



"DETERJAN TOPLARI TOZ HALİNE GETİRİLİP ÜYELERE SATILDI"



Bir mağdurun iddiasına göre, teslim edilen ürünlerin bir kısmı işlemden geçirildikten sonra üretim yapılması için tekrar satıldı.



Firma sahibi Süleyman Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.