İşte devlerin salgın dönemindeki kâr ve zararları

Corona virüsü salgını küresel ekonomiyi olduğu gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilerken, birçok şirketin mali bilançosu da bu süreçte yara aldı.





2020 yılı ikinci çeyrek bilançoları açıklanırken, salgın döneminde en olumsuz ve en olumlu etkilenen şirketler de belli oldu.





EN OLUMSUZ ETKİLENEN HAVACILIK

Kuşkusuz, salgın döneminden en ağır darbe alan sektörlerden biri havacılık oldu. Salgın nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de seferler iptal edildi, uçaklar uzun süre yerde kaldı. Henüz normalleşme sağlanabilmiş değil.









Türk Hava Yolları (THY) da salgının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde 2 milyar 234 milyon, yılın ilk yarısında toplamda 4 milyar 257 milyon TL zarar açıkladı. Şirket geçen sene ikinci çeyrekte 133 milyon TL net kâr, geçen senenin ilk yarısında 1 milyar 120 milyon TL net zarar açıklamıştı.









Bir diğer Türk hava yolu şirketi Pegasus da, ikinci çeyrekte 927,1 milyon TL zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde şirket 324,4 milyon TL net kâr açıklamıştı.





Geçen senenin ilk yarısında 109 milyon TL net kâr açıklayan Pegasus, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 328 milyon TL zarar açıkladı.





Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde hava alanı işletmeciliği yapan TAV da, ikinci çeyrekte 694,1 milyon TL zarar açıkladı. Geçen sene aynı dönemde şirket 243,1 milyon TL net kâr açıklamıştı.





TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİ KÂRINI ARTIRDI

Karantina önlemleri nedeniyle geniş kesimlerin eve kapandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde Turkcell, net kârını 851,7 milyon TL’ye yükseltti. Geçen senenin aynı döneminde bu rakam 465 milyon TL idi. Artış oranı yüzde yüzde 83 oldu.





Diğer bir telekomünikasyon şirketi Türk Telekom da ikinci çeyrekte 980,5 milyon TL net kâr elde etti. Geçen sene aynı dönemde şirketin net kârı 434,8 milyon TL idi. Kârdaki artış oranı yüzde 125,5 oldu.





BANKALAR DA KÂRINI ARTIRDI

Faizlerin hızla düşmesine paralel kredi hacminin artmasının yanı sıra sorunlu kredilerin takibe düşme süresinin 90 günden 180 güne çıkarılması ve yapılandırma yoluyla ötelenmesi sonucunda bankaların kârı arttı.









2020’nin ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre net kâr, İş Bankası’nda 951,3 milyon TL’den 1,58 milyar TL’ye, Akbank’ta 1,28 milyar TL’den 1,59 milyar TL’ye, Halk Bankası’nda 310,2 milyon TL’den 950,1 milyon TL’ye, Ziraat Bankası’nda 1,71 milyar TL’den 2,64 milyar TL’ye, Yapı Kredi’de 1,12 milyar TL’den 1,33 milyar TL’ye yükseldi. Garanti Bankası’nın net kârı ise bu dönemde 1,91 milyar TL’den 1,6 milyar TL’ye geriledi.









KÂR KOÇ’TA DÜŞTÜ, SABANCI’DA ARTTI

Türkiye’nin en yüksek gelire sahip holdingi Koç Holding’in toplam hasılatı ikinci çeyrekte 34,53 milyar TL’ye geriledi. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 40,49 milyar TL idi. Holdingin bu dönemde net kârı da 1,43 milyar TL’den 961,4 milyon TL’ye geriledi. Koç’un net kârındaki azalış oranı yüzde 33 oldu.





Türkiye’nin bir diğer dev holdingi Sabancı’nın da net kârı bu dönemde yüzde 17 artışla 889,2 milyon TL’den 1,04 milyar TL’ye yükseldi. Holdingin hasılatı ise 4,81 milyar TL’den 4,40 milyar TL’ye geriledi.





Bir diğer büyük holding, Anadolu Grubu bu dönemde 122,4 milyon TL zarar etti. Geçen sene ikinci çeyrekte holding 639,9 milyon TL net kâr açıklamıştı. Holding hasılatı ise bu dönemde 12,31 milyar TL’den 15,15 milyar TL’ye yükseldi.









TÜPRAŞ’IN GELİRİ VE KÂRI AZALDI

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşu olan TÜPRAŞ da ikinci çeyrekte 184,8 milyon TL zarar etti. Şirket geçen sene aynı dönemde 870,4 milyon TL net kâr elde etmişti.





Petrol ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ve karantina önlemlerinin hareketliliği azaltmasıyla Tüpraş’ın geliri de bu dönemde 23,95 milyar TL’den 9,28 milyar TL’ye geriledi.