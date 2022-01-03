İşte dokunulmalıklarının kaldırılması istenilen vekiller

28 milletvekili hakkındaki 40 yeni dokunulmazlık dosyası, Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.
Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen vekiller ve haklarındaki dosya sayıları şöyle:
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2
HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in 1
HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın 1
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un 1
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın 1
HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un 1
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 2
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın 3
HDP Van Milletvekili Tayip Temel'in 2
HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'nin 2
HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın 1
HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın 2
HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in 2
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in 1
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 1
HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün 2
HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un 1
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in 1
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 1
HDP Muş Milletvekili Sevin Coşkun'un 1
HDP İzmir Milletvekili Murat Cepni'nin 1
HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğlları'nın 1
HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün 1
HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 2
TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun 1
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1
DBP Eş Genel Başkanı Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in 2