Samanyolu Haber /Politika / İşte dokunulmalıklarının kaldırılması istenilen vekiller /03 Ocak 2022 22:02

İşte dokunulmalıklarının kaldırılması istenilen vekiller

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen 28 ismin için hazırlanan toplam 40 dosyanın Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 28 milletvekili hakkında 40 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

28 milletvekili hakkındaki 40 yeni dokunulmazlık dosyası, Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen vekiller ve haklarındaki dosya sayıları şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in 1

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya'nın 1

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un 1

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın 1

HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un 1

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 2

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın 3

HDP Van Milletvekili Tayip Temel'in 2

HDP Van Milletvekili Sezai Temelli'nin 2

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın 1

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın 2

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in 2

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in 1

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 1

HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün 2

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un 1

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in 1

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın 1

HDP Muş Milletvekili Sevin Coşkun'un 1

HDP İzmir Milletvekili Murat Cepni'nin 1

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğlları'nın 1

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün 1

HDP Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 2

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun 1

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1

DBP Eş Genel Başkanı Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in 2

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