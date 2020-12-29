Samanyolu Haber /Gündem / İşte Dolares Teyze ile Hizmet Gönüllüsü Murat Ailesi'nin hikayesi /29 Aralık 2020 18:38

İşte Dolares Teyze ile Hizmet Gönüllüsü Murat Ailesi'nin hikayesi

Bu anlatacağımız hikaye 5 yıl önce ABD'nin Kansas City şehrinde 1938 doğumlu Dolares Jancovich Teyze ile Hizmet Gönüllüsü Murat Ailesi ile tanışmasıyla başlamış

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1938 doğumlu Dolares Jancovich ABD'nin Kansas City şehrinde yaşıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra 2 tane master yapan Dolares Jancovich , yıllarca psikolog olarak  çalışmış. 

Emekli olmadan 10 yılda bir hapishanede psikolog olarak hizmet veren Dolares Jancovich'in 56 yaşında bir oğlu var . Ama o da uzun yıllar değişik rahatsızlıkları sebebiyle annesi ile ilgilenemiyor.

Dolares Jancovich yaklaşık beş yıl önce Kansas City de faaliyet gösteren Raindrop Foundation'da çalışan Bünyamin Murat ve ailesiyle tanışmış. Bir birlerine sık sık gidip gelen iki aileye dönüşmüş. Hatta Dolares teyze yaşlandığında yeni bir aile bulmuş gibi mutlu olmuş. 

Bünyamin Bey ve eşi Ayşenur hanım kendi anneleri gibi, Dolares Jancovich'in her ihtiyacıyla ilgilenirken, çocuklar için de, evde bir büyükannenin varlığı gibi 'Dolares Teyze'  olmaya başlamış. 


Bir gün Dolares Teyze yalnız yaşadığı evinde düşüp ayağı kırılınca Bünyamin Murat ve ailesi kendi evlerinde yaklaşık 3 ay bakmışlar 

Dolares Teyze iyileşince kendi evine dönse de , Murat Ailesi onu hiç  yalnız bırakmaz . Ya Dolares Teyze'yi evinde ziyaret ederler ya da kendi evlerine kahvaltıya davet ederler . 

2019 yılında Dolares Teyze bir talihsiz kaza daha geçir. Kaburgası kırılan Dolares  Jancovich uzun süre hastanede kalır ve dönüşünde yine 3 ay gibi Murat Ailesinin evinde kalır. 
Evine dönen  Jancovich iyice yaşlandığı için daha sık hastaneye gidip gelmeye başlar. En son hastaneye gittiğinde biraz uzun kalmıştı .
Bu süreç te de Murat ailesi yine yanından hiç ayrılmaz . Doktor ve hemşireler de Jancovich hakkındaki bütün bilgileri  artık Murat ailesi ile paylaşılıyorlardı 

Bir gün Hastaneden Bünyamin Murat'ı ararlar ve yaşlı Dolares Teyze için artık yapacak bir şey yoktur. 

Hastaneden çıkan Dolares Jancovich'in gidecek bir yeri ve bakacak kimsesi yoktur. 

Hastaneden çıkarılan Dolares Teyze'yi Bünyamin Murat evine getirir  Aslında Murat Ailesinin evinde farklı bir telaş vardı . Bünyamin Beyin eşi  Ayşenur Hanım yani doğum yapmıştı ve kendisinin de yardıma ihtiyacı vardı. 

Ama yine de kendisi ile hiç bir kanbağı olmamasına rağmen ihtiyacı olan yaşlı birne her türlü desteği vermeye başladılar. 

Şu an Dolares Teyze yatalak hasta ve Murat ailesi her şeyiyle ilgileniyor. Eve gelen hemşireler son günlerini yaşadığını söylüyor 
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