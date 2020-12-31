Samanyolu Haber /Dünya / İşte DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı /31 Aralık 2020 23:58

İşte DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı

Pfizer/BioNTech ortaklığı tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da onaylandığı belirtildi.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım onayı verdi.

ABD-Alman ortaklığı Pfizer-BioNTech şirketlerinin mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı oldu.

Pfizer-BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra ABD ve Kanada'da da bu aşıya kullanım onayı verilmişti.

Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

Ocak ayı içinde Türkiye'ye de 1 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının gelmesi bekleniyor.
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