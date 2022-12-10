İşte Dünya Kupası'ndan sonra milli takımdan emekli olacak futbolcular





Dünya kupasında beşinci kez oynayan Arjantinli milli futbolcu Lionel Messi, Star+ kanalına ekim ayında verdiği röportajda, Katar 2022 Dünya Kupası'nın oynayacağı son uluslararası turnuva olacağını söyledi. Arjantin için 169 maçta 94 gol atan forvet, Haziran 2023’e kadar Paris Saint-Germain’da oynayacak.

Tıpkı Lionel Messi gibi Katar, Cristiano Ronaldo’nun da beşinci dünya kupası. 37 yaşındaki forvet, Portekiz için 194 maçta 118 gol attı. Portekizli futbolcu, kasım ayında gazeteci Piers Morgan’a "bu muhtemelen benim son dünya kupam" dedi. Kasım sonu Manchester United ile anlaşması iptal edilen Ronaldo, şimdilik bir takımda oynamıyor.





Brezilya'nın Dünya Kupası çeyrek finalde Hırvatistan'a elenmesi sonrası açıklamalarda bulunan Neymar "Brezilya milli takımına geri döneceğimi yüzde yüz garanti etmiyorum" dedi. Maçın oynandığı Doha'daki Education City stadyumundaki karma alanda takımının elenmesi sonrası konuşan 30 yaşındaki forvet, "Analiz etmem, kendim ve milli takım için neyin iyi olduğunu biraz daha düşünmem gerekiyor," diye ekledi.

Angel Di Maria, Arjantin





Almanya milli takımı orta saha ve forvet futbolcusu Thomas Muller, takımının Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen grup aşamasını geçmeyerek elendikten sonra 'Eğer bu Almanya için oynadığım son maçsa, Alman taraftarlarına birkaç sözüm var: Çok büyük bir zevkti' dedi. Almanya'yı 121 maçta temsil eden ve 44 gol atan 33 yaşındaki Muller, Bayern Munich’de Haziran 2024’e kadar oynamaya devam edecek.





Attığı 68 gol ile Uruguay tarihinin en çok gol atan futbolcusu Luis Suarez, ülkesini 134 maçta temsil etti. Takımı, Katar Dünya Kupası'nın grup aşamasını geçemediği için gözyaşlarına boğulan 35 yaşındaki sporcunun uluslararası futbolu bırakacağı söyleniyor. Bu sene Uruguay'da kariyerine başladığı Nacional takımında top koşturan ve takımının şampiyon olmasında önemli rol oynayan Suarez, kulübe veda etti.

Bir sonraki Dünya Kupası Kanada, Meksika ve ABD'de oynanacak. 2026 yılında bu üç ülkede yapılacak Dünya Kupası'na, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Portekizli stoper Pepe (39 ), Fransız forvet Olivier Giroud (36), Hırvat orta saha Luka Modric (37), İspanyol orta saha Sergio Busquets (34), Polonyalı forvet Robert Lewandowski (34) ve Brezilyalı iki stoper Thiago Silva (38) ile Dani Alves'in (39) katılması beklenmiyor.Katar’da 18 Aralık’ta tamamlanacak turnuvanın ardından uluslararası futbola veda edeceklerini resmi olarak açıklayan veya ima eden futbolcular:Belçika adına oynadığı 126 maçta 33 gol kaydeden 31 yasındaki Eden Hazard, ülkesinin Katar Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetinden sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada 'Uluslararası kariyerimi sonlandırmaya karar verdim' dedi. Hazard, Real Madrid için kanat mevkisinde Haziran 2024’e kadar oynamaya devam edecek.Arjantin Milli takımının sağ açık oyuncusu Angel Di Maria, mart ayında Katar Dünya Kupasının ardından uluslararası futbola veda edeceğini ilan etti. 34 yaşındaki futbolcu, Temmuz 2022’de Brezilya’ya karşı Arjantin’e Copa America’yı kazandıran golü attı. Di Maria'nın kontratı şimdilik Juventus takımında.