Samanyolu Haber /Gündem / İşte Dünyadan Krizden önce ve sonra fotoğraflar /19 Mart 2020 15:18

İşte Dünyadan Krizden önce ve sonra fotoğraflar

Son zamanlarda Dünyanın farklı yerlerinde çekilen fotoğraflar dünyanın dört bir yanında virüs sebebiyle otoyolların, turistik yerlerin ve ibadet yerlerinin nasıl boşaldığını gösteriyor.

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Koronavirüs kısıtlamaları bir haftada Singapur'dan Libya'ya kadar yaygınlaşırken İnsanlar da sokağa çıkma konusunda isteksiz . Özellikle kalabalık yerlerde bulunma yasak olmasa da tercih edilmiyor.  

İlk fotoğraf  Singapur ve Malezya arasındaki Woodlands Geçidi'ninden Geçen hafta araçlarla dolu olan geçit bugün tamamen terk edilmiş gibi . 

Bu fotoğrafta Şii'ler için önemli Irak'ın kutsal şehri Necef'teki İmam Ali Türbesi'nden . Hergün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan türbe Irak hükümetinin yasakları  sebebiyle ziyaretçi saysı oldukça düştü  

Bir başka fotoğrafta yine Necef'ten . Koronaavirüs krizi patladığında havaalanında yolcular koruyucu yüz maskeleri ile beklerken iki gün sonra ortada kimse gözükmüyor. 

Bu fotoğrafların ilki 12 Mart 2020 Katar Doha'da çekilmiş . Koronavirüs'ün patlak vermesinin ardından, Souq Waqif'te ata binen geleneksel kostümlerdeki erkekleri gösteriyor 4 gün sonra kalabalık caddede kimse gözükmüyor  

Buckingham Sarayı . İngiliz Kraliyet Sarayının dışında çoğu turist binlerce meraklı var . Bu fotoğrafın çekildikten 3 gün sonra aynı yerde kimse yok... 

Bir çok ülkede olduğu gibi Libya'da da spor salonları boşaldı. Fotoğraflar Libya Bingazi'den 


Bu iki resimde İsrail'in  Ashkelon limanından Bir gün arayla çekildi . Birgün önce açık havada dolaşan insanlar varken diğerinde kimse gözükmüyor



Bu fotoğrafta Portekiz Lizbon'un en sembolik anıtlarından Torre de Belem'den . Turistlerle kaynayan anıt bir kaç gün sonra sessizliğe bürünüyor. 

Lizbon'danki sessizlik metro istasyonlarında da var bir gün önce kalabalıktan geçilmeyen istasyonlar bir gün sonra kimselerin olmadığı görülüyor. 

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