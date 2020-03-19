İşte Dünyadan Krizden önce ve sonra fotoğraflar

Koronavirüs kısıtlamaları bir haftada Singapur'dan Libya'ya kadar yaygınlaşırken İnsanlar da sokağa çıkma konusunda isteksiz . Özellikle kalabalık yerlerde bulunma yasak olmasa da tercih edilmiyor.







İlk fotoğraf Singapur ve Malezya arasındaki Woodlands Geçidi'ninden Geçen hafta araçlarla dolu olan geçit bugün tamamen terk edilmiş gibi .





Bu fotoğrafta Şii'ler için önemli Irak'ın kutsal şehri Necef'teki İmam Ali Türbesi'nden . Hergün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan türbe Irak hükümetinin yasakları sebebiyle ziyaretçi saysı oldukça düştü





Bir başka fotoğrafta yine Necef'ten . Koronaavirüs krizi patladığında havaalanında yolcular koruyucu yüz maskeleri ile beklerken iki gün sonra ortada kimse gözükmüyor.





Bu fotoğrafların ilki 12 Mart 2020 Katar Doha'da çekilmiş . Koronavirüs'ün patlak vermesinin ardından, Souq Waqif'te ata binen geleneksel kostümlerdeki erkekleri gösteriyor 4 gün sonra kalabalık caddede kimse gözükmüyor





Buckingham Sarayı . İngiliz Kraliyet Sarayının dışında çoğu turist binlerce meraklı var . Bu fotoğrafın çekildikten 3 gün sonra aynı yerde kimse yok...





Bir çok ülkede olduğu gibi Libya'da da spor salonları boşaldı. Fotoğraflar Libya Bingazi'den









Bu iki resimde İsrail'in Ashkelon limanından Bir gün arayla çekildi . Birgün önce açık havada dolaşan insanlar varken diğerinde kimse gözükmüyor













Bu fotoğrafta Portekiz Lizbon'un en sembolik anıtlarından Torre de Belem'den . Turistlerle kaynayan anıt bir kaç gün sonra sessizliğe bürünüyor.





Lizbon'danki sessizlik metro istasyonlarında da var bir gün önce kalabalıktan geçilmeyen istasyonlar bir gün sonra kimselerin olmadığı görülüyor.



