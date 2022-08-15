İşte dünyanın en çok altını olan ülkeleri

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan listede Türkiye geçen yıla göre rezervlerini arttırırken üst sıralarda yer almaya devam ediyor.
Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında 13'üncü sırada olması dikkat çekerken, diğer ülkelerin altın rezerv miktarları şöyle sıralandı:
40- Irak 96,4 ton
39- BIS 102,0 ton
38- Romanya 103,6 ton
37- Güney Kore 104,4 ton
36- Yunanistan 114,1 ton
35- Libya 116,6 ton
34- Meksika 119,9 ton
33- Mısır 125,0 ton
32- G.Afrika 125,3 ton
31- İsveç 125,7 ton
30- Brezilya 129,7 ton
29- Singapur 153,8 ton
28- Filipinler 156,3 ton
27- Venezuela 161,2 ton
26- Cezayir 173,6 ton
25- Belçika 227,4 ton
24- Polonya 228,7 ton
23- Tayland 244,2 ton
22- Avusturya 280,0 ton
21- İspanya 281,6 ton
20- Lübnan 286,8 ton
19- İngiltere 310,3 ton
18- S.Arabistan 323,1 ton
17- Özbekistan 337,5 ton
16- Kazakistan 368,1 ton
15- Portekiz 382,6 ton
14- Tayvan 423,6 ton
13- Türkiye 431,1 ton
12- ECB 504,8 ton
11- Hollanda 612,5 ton
10- Hindistan 760,4 ton
9- Japonya 846,0 ton
8- İsviçre 1.040,0 ton
7- Çin 1.948,3 ton
6- Rusya 2.298,5 ton
5- Fransa 2.436,3 ton
4- İtalya 2.451,8 ton
3- IMF 2.814,0 ton
2- Almanya 3.358,5 ton
1- ABD 8.133,5 ton