İşte dünyanın en çok altını olan ülkeleri

Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan listede Türkiye geçen yıla göre rezervlerini arttırırken üst sıralarda yer almaya devam ediyor.



Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında 13'üncü sırada olması dikkat çekerken, diğer ülkelerin altın rezerv miktarları şöyle sıralandı:



40- Irak 96,4 ton

39- BIS 102,0 ton

38- Romanya 103,6 ton

37- Güney Kore 104,4 ton

36- Yunanistan 114,1 ton

35- Libya 116,6 ton

34- Meksika 119,9 ton

33- Mısır 125,0 ton

32- G.Afrika 125,3 ton

31- İsveç 125,7 ton

30- Brezilya 129,7 ton

29- Singapur 153,8 ton

28- Filipinler 156,3 ton

27- Venezuela 161,2 ton

26- Cezayir 173,6 ton

25- Belçika 227,4 ton

24- Polonya 228,7 ton

23- Tayland 244,2 ton

22- Avusturya 280,0 ton

21- İspanya 281,6 ton

20- Lübnan 286,8 ton

19- İngiltere 310,3 ton

18- S.Arabistan 323,1 ton

17- Özbekistan 337,5 ton

16- Kazakistan 368,1 ton

15- Portekiz 382,6 ton

14- Tayvan 423,6 ton

13- Türkiye 431,1 ton

12- ECB 504,8 ton

11- Hollanda 612,5 ton

10- Hindistan 760,4 ton

9- Japonya 846,0 ton

8- İsviçre 1.040,0 ton

7- Çin 1.948,3 ton

6- Rusya 2.298,5 ton

5- Fransa 2.436,3 ton

4- İtalya 2.451,8 ton

3- IMF 2.814,0 ton

2- Almanya 3.358,5 ton

1- ABD 8.133,5 ton