İşte dünyanın en değerli şirketi!

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'nun halka arz fiyatı belli oldu. 17 Kasım'da ilan edilen rakamlara göre Saudi Aramco (SA) 1,6-1,7 trilyon dolar (yaklaşık 9-10 trilyon TL) aralığında piyasa değeri üzerinden hisse satışı gerçekleştirecek.





Açıklanan fiyat, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daha önce hedeflediği 2 trilyon doların (yaklaşık 11,5 trilyon TL) biraz altında, ancak Microsoft, Amazon ve Apple gibi 1 trilyon dolarla (yaklaşık 5,7 trilyon TL) zirveye ulaşmış diğer firmaların bedelinden daha yüksek.





HİSSELERİNİN YÜZDE 1,5'İ ARALIK AYINDA SATILACAK





SA, Riyad'ın Tedavül Borsası'nda önümüzdeki ay hisselerinin yaklaşık yüzde 1,5'ini satacak.





Financial Times'ın haberine göre hisse satışında 100 milyar dolara (yaklaşık 570 milyar TL) kadar çıkma planı önemli ölçüde küçültüldü ve şu andan itibaren hisseler Suudi Arabistan ve diğer Körfez devletleri haricinde resmi olarak satışa sunulmayacak.





Analistler bunun düşük uluslararası talepten kaynaklanmış olabileceğini iddia ediyor.





Hisse satışının aralık ayında tamamlanması ile Saudi Aramco dünyanın en değerli şirketi olacak.





146 MİLYAR TL'YE YAKIN GELİR ELDE EDİLECEK





Aramco firmasının, iki petrol tesisine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıların da aralarında bulunduğu bir dizi sorunla karşılaşmasının ardından söz konusu satıştan şu anki haliyle yaklaşık 96 milyar riyal (yaklaşık 147 milyar TL) kazanç elde edilmesi bekleniyor.







Toplanan fon, Veliaht Prens'in Suudi Arabistan ekonomisini neredeyse tamamen bağımlı olduğu petrol gelirlerinden uzaklaştırma planına göre yenilenebilir enerji kaynaklarına aktarılacak.





Aramco'nun astronomik değeri, firmanın gelecekte onlarca yıl boyunca seri halde milyarlarca varil petrol çıkarmaya devam edebilmesine dayanıyor.

