İşte dünyanın en güçlü pasaportları

Medya takip kurumu Ajans Press’in Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu.





Japonya’nın 191 yer ile ilk sırada yer alırken, Japonya'yı Singapur ve Almanya ve Güney Kore takip etti. Türkiye ise listenin 55’inci sırasına yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi.





AFGANİSTAN SON SIRADA

Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 109 ülkeyi kapsadığı görüldü. Listenin en son sırasında ise 26 ülkeye vizesiz gidebilen Afganistan yer aldı.





