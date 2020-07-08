Samanyolu Haber /Dünya / İşte dünyanın en güçlü pasaportları /08 Temmuz 2020 10:48

İşte dünyanın en güçlü pasaportları

Henley Pasaport Endeksi'ne göre 191 ülkeye vizesiz girilebilen Japonya pasaportu dünyanın en güçlü pasaportu oldu. Türkiye pasaportu ise 111 ülkeye vizesiz girebilme hakkıyla 55'inci sırada kendine yer buldu.

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Medya takip kurumu Ajans Press’in Henley Pasaport Endeksi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan erişebilecek yer sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. 

Japonya’nın 191 yer ile ilk sırada yer alırken, Japonya'yı Singapur ve Almanya ve Güney Kore takip etti. Türkiye ise listenin 55’inci sırasına yerleşirken vizesiz gidebileceği yer sayısının 111 olduğu kaydedildi. 

AFGANİSTAN SON SIRADA
 
Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 109 ülkeyi kapsadığı görüldü. Listenin en son sırasında ise 26 ülkeye vizesiz gidebilen Afganistan yer aldı.

Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılının ilk altı ayında pasaportlar ile alakalı 3 bin 926 haber yayımlandı. Vize haberlerinde ise “Nasıl vize alınır?”, “Vize almanın kolay yolları nelerdir?” gibi başlıklar öne çıktı. 

Son günlerde Irak ile Türkiye arasındaki vize görüşmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

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