İşte dünyanın en güçlü ülkeleri

Amerikan US News dergisi, “dünyanın en güçlü ülkeleri” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.





BAV Group ile Pensilvanya Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan rapora göre; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tahmin edildiği gibi en güçlü ülke olarak ilk sırada yer aldı.





ABD'yi Rusya ve Çin takip etti. Türkiye ise listede 16’ıncı ülke olarak gösterildi.





Araştırmada ülkelerin ekonomisi, siyasi arenadaki etkisi, askeri gücü, dünyadaki liderliği ve uluslararası teşkilatlar nezdinde etkisi tartıya vuruldu.







İlk 10’da şu ülkeler yer aldı:





1) ABD





2) Rusya





3) Çin





4) Almanya





5) İngiltere





6) Fransa





7) Japonya





8) İsrail





9) Suudi Arabistan





10) Güney Kore





Kanada 12’inci, Avustralya 15’inci, Hindistan 17’inci, İtalya 18’inci ve Brezilya 30’uncu sırada gösterildi.