İşte Dünyanın en tehlikeli peyniri: Satışı yasak









Sardinya Adası, sakinlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan 'casu marzu', peynir sineklerinin yumurtalarını tuzlu İtalyan peyniri pecorinoya bırakmasıyla oluşuyor. Peynir üzerindeki yumurtadan çıkan kurtçuklar, peynirdeki proteinleri sindirirek onun daha yumuşak ve kremsi bir hale gelmesini sağlıyor.





NTV'nin haberine göre kurtçukların gözle seçilebildiği ve rahatsız edildiklerinde 15 santimetre kadar yüksekliğe sıçradığı peyniri bu şekilde tüketmek makul görülüyor.





Casu marzu'yu tadanlar, aldıkları tadın kendilerine Akdeniz'in otlaklarını ve baharlarını anımsattığını, ağızda saatler süren bir lezzet bıraktığını söylüyor.





Afrodizyak etkisi olduğuna da inanılan peynirin satışı yasaklanmış olsa bölge sakinleri yüzyıllardır olduğu gibi tüketmeye devam ediyor.

Casu marzu, 1962 yılından bu yana İtalyan hükümeti tarafından parazitler içerdiği gerekçesiyle yasadışı kabul ediliyor. 60 bin dolara varan (Yaklaşık 430 bin lira) cezalara rağmen Sardinyalılar, yasak hatırlatıldığında gülerek karşılık veriyor.





Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıllarda başlattığı araştırmada, tüketilmek üzere yetiştirilen böceklerin yer aldığı konseptleri ele almıştı.





Araştırmalar sonucunda böcek tüketiminin, hayvan çiftçiliği ile ortaya çıkan karbondioksit emisyonunu ve iklim krizini hafifletebileceği ifade edilmişti.