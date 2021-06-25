İşte dünyanın en yaşanabilir şehri

Monocle adlı medya kuruluşunun her sene yaptığı araştırma Covid-19 salgını sebebiyle sağlıklı veriler elde edilememesi sebebiyle 2020'de askıya alınmıştı.







Euronews'te yer alan haberde Monocle'ın yaşam kalitesi en yüksek şehirler listesinde 2021'de Kopenhag'ı İsviçre'nin Zürih, Finlandiya'nın başkenti Helsinki ve İsveç'in başkenti Stockholm takip etti.





Listede ilk 5'e Avrupa dışarısından sadece Japonya'nın başkenti Tokyo girebildi. İlk 10'a giren diğer şehirler Viyana, Lizbon, Auckland, Taipei ve Sidney oldu.





Soğuk havası, mimarisi ve pahalı hayat standartlarıyla bilinen bir şehir olan Kopenhag bu sonuçla 2007'den beri yapılan listede dördüncü kez zirvede yer aldı.





"Kopenhag konut projeleri ve temiz çevre konusunda lider"





Bu yılki raporda şehirlerde yapılan daha iyi inşaatlar, ekonomi ve kültürel ortamın nasıl geliştirildiği, önemli cadde ve sokakları koruma adına yapılan çalışmalar, şehrin toplu taşıma sistemlerinin durumu, park ve yeşil alanlarının bakımını sağlamak için devam eden projeler gibi etmenler mercek altına alındı.





Monocle'ın baş editörü Andrew Tuck yaptığı açıklamada "Kopenhag, herkese kaliteli bir yaşam sunabilmek için oldukça tutkulu bir şehir. Daha temiz bir çevre sağlama adına listedeki en iyi şehir ve yıllarca süren kentsel yatırımların meyvelerini topluyor." değerlendirmesinde bulundu.





Tuck ayrıca şehirde yürütülen konut politikalarının oldukça başarılı olduğunu ve girişimcilerin de önemli ölçüde desteklendiğini sözlerine ekledi. Monocle editörleri pandemi sebebiyle listeyi yeniden şekillendirmekte zorlandıklarını ancak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını kaydetti.





Monocle''ın 2019'daki en yaşanılabilir şehirler listesinin ilk 5'ini sırasıyla Zürih, Tokyo, Münih, Kopenhag ve Viyana oluşturmuştu.