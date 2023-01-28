İşte dünyanın en yaşlı insanından uzun yaşam tavsiyeleri

Guinness'e göre Branyas uzun yaşamını "düzenli ve huzurlu bir aile hayatına, arkadaşlarla iyi ilişkiler kurmasına, doğayla temas içinde olmasına, endişesiz ve pişmanlıklara yer olmayan istikrarlı bir duygusal hayata, olumlu bakış açısına ve hayatı zehir eden insanlardan uzak durmasına" bağlıyor.









Olaylı düğün





17 Ocak'ta Fransa'da 118 yaşındaki Lucille Randon'un ölmesinin ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, uzun yaşamına iki dünya savaşı, İspanya iç savaşı, 1918 grip salgını ve Covid gibi tehlikeli dönemleri sığdırdı.Kaliforniya doğumlu dünyanın yaşayan en yaşlı insanı Mayıs 2020'de Covid'i atlatmış ve Randon aynı hastalığa yakalanıp atlatıncaya dek virüsten kurtulmayı başaran en yaşlı kişi olmuştu.115 yaşındaki çınar, uzun ömrün şans ve iyi genetik ile de bağlantılı olduğunun altını çiziyor.4 Mart 1907'de San Francisco'da doğan Branyas Morera, 1915'te ailesi ile birlikte İspanya'ya döndü. Gemi yolculuğu sırasında vereme yakalanan babasını kaybeden kız çocuğu, 1918'de dünyayı derinden etkileyen İspanyol gribi gibi bir engeli aşmayı başardı. Fakat Branyas Morera'nın uzun hayatında aşacağı engeller henüz yeni başlamıştı. 29 yaşında İspanya iç savaşı patlak verecek ve Branyas yaşadıklarını "çok kötü anılar" olarak özetleyecekti. İç savaşı ise II. Dünya Savaşı takip etti.Branyas'ın Joan Moret Morera adlı kocasıyla evlenişi de unutulmaz hatıralarla dolu. Şu anda üç çocuğu, 11 torunu ve 13 küçük torunu olan nine Branyas, kendisini evlendirecek rahibin son anda hayatını kaybetmesi nedeniyle kasaba kasaba rahip aramak zorunda kalmış.Telefon olmamasından dolayı oldukça zorlanan çift daha sonra teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiş. Aktif şekilde Twitter kullanan Branyas, yakınları ile iletişim için ise sesi yazıya döken bir uygulama kullanıyor.Yılbaşında attığı son Twitter mesajında "Hayat kimse için sonsuz değil" diyen 115 yaşındaki kadın, "Benim yaşımda yeni bir yıl, bir hediye, mütevazı bir kutlama, güzel bir yolculuk, bir mutluluk anıdır. Hayatın tadını birlikte çıkaralım" dileğini paylaştı.