Samanyolu Haber /Dünya / İşte dünyanın en yaşlı kedisi Flossie /24 Kasım 2022 18:01

İşte dünyanın en yaşlı kedisi Flossie

İngiltere doğumlu 26 yaşındaki Flossie adlı kedi, dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi unvanı ile Guinness rekorlar Kitabı'na girdi. Ömrü boyunca birçok evde ve farklı sahiplerle yaşayan 1995 doğumlu kedi şimdi başkent Londra'nın güneydoğusunda ikamet ediyor.

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Eski sahibi artık bakamayacağı gerekçesiyle Flossie'yi kedilerin korunması için çalışan Cats Protection adlı yardım derneğinin Kent şubesine bırakmış. Dernek çalışanları kedinin neredeyse 27 yaşına basmak üzere olduğunu görünce çok şaşırdıklarını belirtiyor.

Derneğin şube müdürü Naomi Rosling "Bu gördüğüm en yaşlı kedi, insan yılına vurursak neredeyse 120 yaşında.'' dedi.

Uyumadığında yemek peşinde

Neyse ki dernek kediye yeni bir ev bulmayı başarmış. Flossie şimdi deneyimli bir kedi bakıcısı olan Vicky Green'le yaşıyor. İşin ilginç yanı, kedi ve yeni sahibinin neredeyse yaşıt olması.

İki hafta sonra 27 yaşına basacak olan Green "Flossie'yi ilk gördüğüm anda özel bir kedi olduğunu biliyordum, ama Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren bir kediyle aynı evi paylaşıyor olacağımı tahmin etmemiştim" diyor.

Flossie sağır ve görme sorunları yaşıyor, ama sahibi onun hala oyuncu ve sevecen olduğunu söylüyor.

"Bazen tuvalet kutusunu şaşırıyor ya da kendini temizlerken yardıma ihtiyacı oluyor ama ben bu konularda ona yardım edebilirim. Bu işte birlikteyiz" diyen Green'e göre yeni ev arkadaşının ev sevdiği sarı yastığında kıvrılıp uyuklamadığı zamanlarda yemek peşinde.

Flossie dünyanın "yaşayan en yaşlı kedisi" unvanını elde etse de, dünyanın "en yaşlı kedisi" unvanı için daha önünde uzun yıllar var. Çünkü bu rekor Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaleti Austin kentinde yaşayan Creme Puff'a ait. Akıl almaz şekilde 38 yaşına ulaşan kedi, 6 Ağustos 2005'te yaşamını yitirmişti.
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