Samanyolu Haber /Dünya / İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği /03 Şubat 2023 09:53

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

Bobi adlı 30 yaşındaki bir köpek, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği ilan edildi.

İşte dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği

Bobi, bir asırdır ayakta kalan bir rekoru kırdı. Saf Rafeiro do Alentejo ırkından gelen Bobi, yaşayan en yaşlı köpeğin tacını da bir Chihuahua olan ABD’deki 23 yaşındaki Spike'tan aldı.

Guinness yetkilileri Bobi'nin varlığı konusunda bilgilendirilmeden önce Spike, ilgi odağı altında ancak iki hafta geçirmişti.

Portekizli Bobi tüm hayatını, Portekiz’in güneyindeki Conqueiros köyünde bulunan evlerinde onu yedikleri yiyeceklerle beslediklerini söyleyen Costa ailesiyle birlikte geçirdi.

Guinness Dünya Rekorları’nın internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Bobi 1 Şubat itibarıyla dünya üzerinde 30 yıl ve 266 gün geçirmiş oldu.

Bekçi köpekleri sınıfından olan Rafeiro do Alentejo ırkının yaşam beklentisi 12 ila 14 yıl arasında.

Şimdiye kadarki en yaşlı köpek olan Bluey (1910-1939), 29 yıl 5 aylık olana kadar yaşayan bir Avustralya bekçi köpeğiydi.

11 Mayıs 1992’deki doğumunun ardından kayıt olduğu Leiria Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri, Bobi’nin yaşını teyit etti.

Bobi’nin yaşı, Portekiz hükümetinin tanıdığı bir hayvan veritabanı tarafından da doğrulandı.
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