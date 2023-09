İşte Elon Musk’la görüşen Erdoğan’ın rakipleri

WSJ: SUUDİ ARABİSTAN İLE GÖRÜŞÜLÜYOR





Sözcü'den Yiğit Can Kaytmaz'ın haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için önceki gün New York’a giden ve bugün New York’taki Türkevi’nde dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Tesla, SpaceX ve X’in (eski adıyla Twitter) sahibi Elon Musk ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.Erdoğan’ı oğlu X Æ A-12 Musk ile ziyaret eden ünlü iş insanının Starlink, yapay zeka ve Tesla fabrikaları konusunda görüştüğü belirtildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin öne çıkan detaylarından biri olan Tesla’nın fabrikasının Türkiye’de kurulması ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.Şu an Tesla’nın ABD’deki dört fabrikanın yanı sıra Şangay’da Asya pazarına odaklanan bir fabrikası ve Avrupa pazarına yönelik hizmet veren Almanya’nın başkenti Berlin’deki bir fabrikası bulunuyor.Musk’ın Meksika’da bir fabrika inşa etmeye devam ettiği bilinirken Hindistan’da da bir fabrika kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.Tesla’nın 7’nci fabrikasını kurması için ise Erdoğan’dan önce bazı Avrupalı liderler de harekete geçti. Erdoğan’dan önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran ayında Musk ile bir araya gelmişti.Macron, Haziran ayında bir aydan kısa bir süre içinde Musk ile iki kez görüşmüştü. O dönem Fransız medyası Macron’un Musk’ı Fransa’nın kuzeyinde bir Tesla fabrikası kurması yönünde ikna etmeye çalıştığını yazmıştı. Haziran ayında Fransa Teknoloji Bakanı Jean-Noel Barrot, Amerikan CNBC’ye konuşmuş ve Tesla’nın Fransa’da fabrika kurması için çok çalıştıklarını söylemişti.Öte yandan Musk ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasında da yatırım konusunda bir yakınlaşma söz konusu… İspanyol medyası Musk’ın İspanya’da bir fabrika kuracağına dair iddialarını geçen aylarda yayınlarken, Sanchez Musk’tan ülkesindeki sürdürülebilir enerji sektörüne yatırım yapmasını istemişti.Nisan ayında Elon Musk, “İspanya, büyük bir güneş paneli dizmeli. Bütün Avrupa’ya enerji verebilir” demiş ve Sanchez de bu tweeti alıntılayarak, “Biz etkili ve sürdürülebilir enerji konusunda çok hevesli planlarımızı uyguluyoruz. Bütün sektörler devrede. Gelin ve görün. Biz yatırımcıların İspanya’ya gelmesini istiyoruz” demişti.Öte yandan bugün ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, Tesla’nın Suudi Arabistan ile elektrikli araç fabrikası kurulması yönünde görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.Görüşmelerin henüz çok erken bir sürecinde olunduğu belirtilirken, Suudi Arabistan yönetiminin bu fabrikanın kurulması için yoğun bir baskı kurduğuna dikkat çekildi. Wall Street Journal’ın haberinde, “Görüşmeler çok erken bir döneminde ve masadan anlaşma olmadan kalkılabilir. Elon Musk’ın Suudilerle ilişkisinin yanı sıra Suudi Arabistan’ın Tesla’nın rakibi ile iş birliği yapması gibi faktörler var” denildi.Suudi Arabistan’ın Elon Musk’ı, “Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden istenilen metal ve minerallerin satın alma hakkı” ile etkilemeye çalıştığı da öne sürüldü. Bu ülkede dünya kobalt rezervlerinin yüzde 70’inin bulunduğu tahmin ediliyor.Elon Musk ile Erdoğan arasındaki kısa sohbet ABD medyasında da gündem oldu. Birçok ABD merkezli medya kuruluşu Elon Musk’ın özel hayatıyla ilgili bilgileri paylaştı.Bir ayrılıp bir barışan Musk ve Grimes, 2021 yılının Eylül ayında ayrılmış fakat daha sonra yakın olmaya devam etmişti. Çiftin bu ayrılıktan sonra 2 çocuğu daha olduğu biliniyor.Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk’ın şarkıcı Grimes’tan 3 çocuğu bulunuyor. Kısaca X olarak bilinen çocuk 2020 yılının Mayıs ayında dünyaya gelirken kız kardeşi Y 2021 yılında doğmuştu. Musk ve Grimes’ın Tau Techno Mechanicus isimli bir çocuğu daha olduğu ortaya çıkmıştı.