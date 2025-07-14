Samanyolu Haber /Gündem / İşte emniyetin resmi rakamlarında Hizmet Hareketi'ne yönelik nefret operasyonu /14 Temmuz 2025 12:34

İşte emniyetin resmi rakamlarında Hizmet Hareketi'ne yönelik nefret operasyonu

İktidarın haber ajansı haline dönen AA, 15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen ‘soykrım’ uygulamalarının bilançosunu yayınladı. Buna göre Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik olarak 9 yılda yürütülen hukuksuz nefret soruşturmaları kapsamında polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 390 bin 354 kişi gözaltına alındı. Aralarında ev kadınları, çocuklar, ağır hastalar ve yaşlıların da olduğu 113 bin 837 kişi tutuklandı.

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AA, haberinde söz konsu bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) verilerinden derlediğini aktardı. 

Asker, polis, hakim, savcı, öğretmen, vali…
TR724'te yer alan habere göre polis ekiplerince gözaltına alınanların 
-11 bin 43’ü rütbeli toplam 43 bin 818’ini polis
-216’sını general, 15 bin 182’sini subay, 38 bin 888’ini diğer görevlerdeki TSK personeli
-3 bin 774’ünü hakim, 1314’ünü savcı
-34’ü vali, 154’ü vali yardımcısı, 35’i mülkiye müfettişi, 532’si kaymakam, 258 bin 782’si diğer meslek gruplarındaki kişilerden oluştu. 
-27 bin 625 kişi de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında polis ekiplerinin operasyonlarında yakalanan insanlardan 105 bin 249’u, jandarma ekiplerinin operasyonlarında gözaltına alınanların da 8 bin 588’inin tutuklanmasına karar verildi. Buna göre soruşturmalar kapsamında tutuklananlar 113 bin 837’ye ulaştı.

15 bin polis, 14 bin asker tutuklandı
Polis ekiplerinin operasyonunda tutuklanan 105 bin 249 kişinin 6 bin 168’ini rütbeli olmak üzere 15 bin 32’sini polis, 191’ini general, 8 bin 81’ini subay, 13 bin 599’unu diğer görevlerde olan asker, 2 bin 305’ini hakim, 938’ini savcı, 24’ünü vali, 93’ünü vali yardımcısı, 19’unu mülkiye müfettişi, 174’ünü kaymakam, 64 bin 793’ünü de diğer meslek grupları oluşturdu.

Ankesör soruşturmasında 26 bin gözaltı, 9 bin tutuklama
Hiç bir hukuki dayanağı olmayan ankesörlü telefon soruşturmalarında 28 bin 403 kişinin yakalanmasına yönelik bin 923 operasyon düzenlenmiş. Operasyonlarda, 25 bin 993 şüpheli gözaltına alınırken bunların 9 bin 125’i tutuklandı, 14 bin 26’sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
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