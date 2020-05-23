İşte en güzel bayram mesajı...

SAMANYOLUHABER- Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nde (IFLC) sahnede birbirinden başarılı performanslar sergileyen 45 genç, Zoom üzerinden çektikleri Türkçe bayram klibini yayınladı.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle IFLC'nin (Eski ismi Türkçe Olimpiyatları) 2020 yılı etkinlikleri 2021 yılına ertelenmişti.







ALVARLI EFE HAZRETLERİ'NE VEFA





Fethullah Gülen Hocaefendi'nin ders aldığı âlimlerden biri olan Hâce Muhammed Lütfi Hazretleri'nin (Alvarlı Efe Hazretleri), "Can bula cananını/ Bayram o bayram ola/Kul bula sultanını/Bayram o bayram ola." sözlerinin bestelenmiş hâlini yorumlayan gençler dünya barışı adına yeni bir umut ışığı oldu.





25 ÜLKEDEN 45 GENCİN SESLENDİRDİĞİ "BAYRAM O BAYRAM OLA" KLİBİ:



