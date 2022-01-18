İşte 2021'in en zengin Youtuber'ları

MrBeast olarak bilinen 23 yaşındaki Amerikalı Jimmy Donaldson, 2021'de YouTube'un en çok kazanan içerik üreticisi oldu.



Özenle hazırlanmış gösterilerinin YouTube'daki izlenme sayısı 10 milyarı geçti ve Donaldson'a 54 milyon dolar kazandırdı.



Forbes tarafından seçilen en çok kazananlar en çok izlenme sayılarını yakalayanları değil; marka ortaklıkları, sponsorluk anlaşmaları ve ürün satışları yoluyla başarılı bir şekilde para kazanabilenleri sıralıyor.



YouTube içeriğinin üçte ikisinin İngilizce olmadığı tahmin edilse de, İngilizce konuşan içerik üreticilerinin popülerliklerini finansal kazanca çevirmekte en başarılı kitle olduğu görülüyor.



YouTube, diğer birçok modern medya platformu gibi, yanlış bilgi ve zararlı içerik sorunlarıyla uğraşıyor. Ancak bu durum içerik üreticilerinin reklamverenleri ve sponsorları kanallarına çekme becerilerini etkilememiş gibi görünüyor.



YouTube'da 2021'de en çok kazanan ilk 10 içerik üretici şu şekilde sıralanıyor:



1. MrBeast

YouTube'un en çok kazananı, kitlesini memnun etmek için gösteriler ve şakalar yapan bir içerik üreticisi. Geçen yıl, kanalında Netflix'in popüler Squid Game dizisinin unsurlarını yeniden kurguladı, 80 bin kişilik bir stadyumda saklambaç oynadı ve yeraltına gömüldü.



MrBeast burger restoranları zincirinin yanı sıra, 10 milyar görüntülemeye ulaşan içerikleriyle Jimmy Donaldson, 2021'de gelirini neredeyse ikiye katladı. Donaldson, geçen yıl bu listede ikinci sıradaydı.



2. Jake Paul

Jake Paul, boks alanına girerek kendini tekrar ilk 10'da buldu. Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonu Ultimate Fighting Championship (UFC) yıldızlarına karşı yüksek profilli dövüşleri, 2021'de 45 milyon dolar kazanmasına yardımcı oldu. 2022 için yeni boks maçları planlarını halihazırda yapmış olan Paul'un gelecek yılki listede YouTube'un seçkinleri arasındaki yerini koruduğunu görmek sürpriz olmaz.



3. Markiplier

Bir başka düzenli oyun içerkileri üreticisi Markiplier, ticari zekasını başarılı bir ürün markası yaratmak için kullandı ve geçen yıl 38 milyon dolar kazandı.



4. Rhett and Link

YouTube'un en çok kazananlar listesinin değişmeyen ismi olan geek sohbet programı Good Mythical Morning'in sunucuları 2021'de 30 milyon dolar kazandı.



5. Unspeakable

Listeye yeni bir giriş yapan Unspeakable, Minecraft oyunlarını on yıldır YouTube'a yüklüyor. Arka kataloğunun haklarını geçen yıl Spotter şirketine sattı ve bu da 28.5 milyon dolarlık kazancına katkıda bulundu.



6. Nastya

Yedi yaşındaki Rus içerik üreticisinin YouTube'da yaklaşık 90 milyon abonesi var. Nastya, YouTube kanalına oyuncak kutularını açarak başladı ancak şimdi vlog'ları ve müzik videolarının popülaritesi artıyor. Kazancı 2021'de 28 milyon dolara yükseldi.



7. Ryan Kaji

Dünyanın en ünlü oyuncak eleştirmeni listenin zirvesinden yedinci sıraya geriledi. 2021'de oyuncak incelemeleri, eğitici videolar ve aile vlog'ların karışımından oluşan içeriği 27 milyon dolar kazanmasına yardımcı oldu.



8. Dude Perfect

Komedi grubu Dude Perfect, 2020'de listede üçüncü sıradaydı. Geçen yıl 20 milyon dolar kazandılar.



9. Logan Paul

Çok tartışılan boksör ve vlogger, 2017'de ilk 10'da sonuncu sıradaydı. 2021'de 18 milyon dolar kazandı.



10. Preston Arsement

Preston Arsement, birkaç kanalı birden yönetmesine rağmen, topluluğunu büyük ölçüde Minecraft odaklı videolar sayesinde büyüttü.



Bu listede düzenli olarak yer alan oyuncu, 2021'de tahmini 16 milyon dolar kazandı. Bu, altıncı sırada yer aldığı önceki yıla göre biraz daha düşük bir sayıydı.