İşte Saray'ın gizlemeye çalıştığı 'enflasyon' gerçeği

TÜİK, Şubat ayı tüketici enflasyonunu bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,61 olarak açıkladı.
DW'nin haberine göre, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise Şubat ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2.719 TL, yoksulluk sınırını ise 8.856 TL olarak açıkladı.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi EuroStat verileri, Türkiye’deki brüt asgari ücretin euro cinsinden 2011’deki asgari ücret ile neredeyse aynı seviyede kaldığını gösteriyor.
2011'de 385 euro olan brüt asgari ücret, 2021'de sadece 8 euro arttı.
Merkez Bankası da S¸ubat Ayı Fiyat Gelis¸meleri raporunda "Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlü bir şekilde devam etmiştir" diyerek, enflasyona vurgu yaptı.
Uzmanlar, üretici fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansıtılmasıyla enflasyondaki yükselişin süreceğini söylüyor.