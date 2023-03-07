İşte Erbakan'ın Millet İttifakı projesi...

Saadet Partisi, AKP'li Trollere Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yıllar önce açıkladığı Millet İttifakı projesi ile cevap verdi





Milli Görüş’ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, şimdilerde Millet İttifakı olarak adlandırılan oluşumun mevcut iktidarın adaletsiz ve haksız yönetimine karşı kurulması gerektiğini yine her zamanki akılcı üslup ve tarzıyla anlatıyor.





ERBAKAN HOCA’NIN MİLLET İTTİFAKI





Erbakan Hoca söz konusu videoda ANAP’ın adaletsiz iktidarı karşısında DSP, SHP, DYP ve diğer muhalefet partilerine bir ittifak projesi sunarken bu video Millet İttifakı projesinin de temelini nereye dayandığını herkese gösteriyor.





Erbakan Hoca, ses getirecek videoda şu ifadeleri kullanıyor

"Hemen seçimin ardından biz bir proje ortaya koyduk. Türkiye bu felaketlerden nasıl kurtulur? Bugün ANAP yüzde 36 oy aldı. Muhalefet partileri toplamda ne kadar oy aldı, yüzde 64. Biz bu muhalefet partilerine 'gelin bir beraberlik yapalım. Herkes kendi zihniyetinde kendi partisinde yürüyecek, bugünkü kanunlar içerisinde. Biz öyle bir beraberlik yapalım ki Özal'ın oynadığı bu oyunu kendisine oynarız' dedik. Bu Özal'ın oynadığı oyun nedir? En fazla oy alan partiye bir sürü avantaj veriliyor. Peki Özal yüzde 36, bunun karşısında muhalefet ise yüzde 64'lük bir topluluk koyarsa ne olacak? Bu takdirde aynı kanunlar, Özal'a sadece 50 milletvekili bırakacak, yüzde 64'lük topluluk ise 400 milletvekili alacak. Bugünkü SHP 98 milletvekili aldı bizim projemizi tatbik ederse 150 milletvekili alacak. Bugünkü DYP 59 milletvekili aldı bizim projemizi kabul ederse bu takdirde 100 milletvekiline çıkacak. DSP 70 milletvekili alacak, Refah Partisi de 60 milletvekili alacak. Böylece 400 tane milletvekili taksim edilmiş olacak. ANAP ise 50 milletvekili alacak. Nasıl oluyor? İşte ANAP'ın yaptığı kanun böyle olur."







“BU BİR SEÇİM BERABERLİĞİ..”

Seçim ittifakının ve seçim beraberliğinin tek parti olmak anlamına gelmediğini vurgulayan Erbakan Hoca, Sözlerinin devamında şu ifadeleri kullanıyor









"Eğer benim bahsettiğim bu dört parti bir araya gelirse ANAP'ın bu oyununu bozar. Bir araya gelmek demek tek parti olmak demek değil; bir seçim beraberliği. Seçim beraberliği de tek liste ile çıkmak değil. Çok rahatlıkla tatbik edilebilecek bir projedir. Şimdi projenin teferruatına girmiyorum Şimdi açıklarsam bu Özal'a güven olmaz yarın başka bir hile düşünür. Onun için şimdilik açıklamıyorum."