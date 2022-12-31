İşte Erdoğan’ın 2022’deki ibretlik ‘U dönüşleri’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel, 2022 yılında iktidarın izlediği dış politikada yaşananları değerlendirdi. Erdoğan’ın ve iktidarın sarf edilen söylemleri ‘yutkunarak’ inkar ettiğini vurgulayan Açıkel, “AKP Türkiye’yi yakışıksız ve haksız ağız dalaşlarına ve atışmalara maruz bıraktı. 2022 yılı boyunca hamaset krizleri nedeniyle diplomatik ilişkilerimizin tepetaklak hale geldiği Ortadoğu’daki 5 önemli ülkenin ayağına kadar bizzat gitmek zorunda kaldı” dedi.



Açıkel’in açıklamaları şöyle: “Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere, Mısır ve İsrail’in yanı sıra, en son olarak da Suriye hükümetiyle, on yıl öncekinden daha dezavantajlı ve boyun eğen tarzda diplomatik ilişkileri restore etmek zorunda kaldı. Dahası AKP, gerisin geriye çaresizce ve kıvranarak attığı adımları, birer diplomatik başarı gibi sunmak ve ulusal kamuoyunu manipüle temek için de tüm maharetini sergiledi."



ULUSLAR ARASI POLİTİKADAKİ 5 GERİ ADIM



Açıkel, Erdoğan’ın 2022’de attığı 5 geri adımı şöyle sıraladı:



Suudi Arabistan: Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, ülkemiz sınırları içerisinde acımasızca katledilmesinden sonra bozulan ilişkiler, Erdoğan’ın cinayet dosyasını Suudlara teslim etmesiyle yani Kaşıkçı cinayetinin kapalı ihale usulüyle, önce suçlanan ve sorumlu tutulan bir başka ülkeye teslim edilmesiyle onarılmak istendi.



Birleşik Arap Emirlikleri: Havuz medyası ve AKP’li en üst düzey yetkililer tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin finansörü olmakla suçlanan BAE yöneticileri ile barışmak için 2022 yılında ön girişimler başladı.



Mısır: Saray iktidarı, Arap Baharı sürecinde ve Tahrir Meydanı olayları sonrasında, seçim mitinglerinde AKP taraftarlarına yuhalattığı Sisi Rejiminin ayağına kadar gitti. Rabia işaretini, yıllarca, kendi seçmenini hamasetle kandırmak ve manipüle etmek için kullananlar, Sisi'yle anlaşma için girişimlerde bulundu. AKP liderliği, Rabia sembolü ile miting meydanlarında yuhalattıkları Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile poz vermekten kaçınmadı.



İsrail: 2018 yılında Dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi üzerine Filistinlilerin tepki eylemlerinde sivillere yönelik saldırılar nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandı. Bunun üzerine, 15 Mayıs 2018’de Türkiye’nin Tel Aviv büyükelçisi, merkeze çağrılmıştı. 4 yıl sonra, 2022’de karşılıklı olarak büyükelçilikler atandı. Davos Krizi ile başlayan ve Mavi Marmara ile devam eden, ardından daha da kötüleşen ilişkiler sonunda, 15 yıl sonra, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog Türkiye’de ağırlandı.



Suriye: Radikal gruplara doğrudan ve dolaylı destek olarak Suriye iç savaşına müdahil olan AKP, 5 Milyon Sığınmacının Türkiye’ye gelmesine neden olduğu gibi, Erdoğan’ın “Siyasette Küslük Olmaz” diyerek attığı geri adımları meşrulaştırma çabası içine girdi. Düzensiz göç nedeniyle ortadan kalkan sınır güvenliğimizin yanı sıra, metropollerimizdeki radikal terör hücrelerin varlığı nedeniyle köşeye sıkışan Saray hükümeti, Beşar Esad yönetimi ile 2022 yılının son aylarında görüşme girişimleri başlattı ve 11 yıl aradan sonra bakan düzeyinde ilk görüşme gerçekleşti. Buna karşı sadece yukarıdaki tarihsel bağlarımız olan 5 Ortadoğu ülkesi ile yaşanan krizler nedeniyle 100’lerce milyar dolarlık ekonomik zarar yanı sıra, büyük itibar kayıpları yaşanmıştır.