İşte Erdoğan’ın attığı son temel

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan dün Hatay'da ‘Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, 7 ayrı bölgede temeli atılacak bölgelere canlı bağlantı yaptı.





TOKİ KONUTLARINDA GENİŞ AÇI, HASTANEDE DAR AÇI





Programda ilk olarak TOKİ konutlarının temelinin atıldığı törende, sıra devlet hastanelerine geldi. Daha önce geniş açıyla çekilen beton dökümü, İskenderun Devlet Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesi'ne geldiğinde dar açıyla ekrana verildi.





GERÇEK, GENİŞ AÇILI FOTOĞRAFTA ANLAŞILDI





Temel atma programın ardından ise Defne Devlet Hastanesi'nin, temelinin atıldığı alanın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Canlı yayında dar açıyla yayınlanan görüntülerin geniş açıyla çekilen fotoğrafında bir miktar demirin bulunduğu küçük bir alanda betonun döküldüğü görüldü.





Defne Hastanesi'nin temelinin atıldığı yerin son halini paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, “Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar” dedi.





“SÖYLENECEK LAF YOK”





Konuyla ilgili SÖZCÜ muhabirine açıklama yapan Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, “Yorumu kamuoyuna bırakıyorum. Olmayan bir şeyin yorumu olmaz. Söylenecek laf yok ki… Bir şeyi eksik olur, yolu, ulaşımı eksik olur eleştirirsin… Kandırmışlar Cumhurbaşkanı’nı. Kim ister böyle bir fiyaskoyu? Plan proje açıklandı mı? İhaleye çıkıldı mı? Hangi firma yapacak? Bilgi yok ortada. Yetkililerden açıklama bekliyoruz. Bu durum Türkiye kamuoyunda büyük yankı bulur. Defne’de hala çadır eksiği var. Tam teşekküllü zemin etüdü olmadan yere beton dökemezsiniz, yeniden inşa uzun sürecek. Zaman verilemez, kamuoyu yanılır. İlçede molozların kaldırılması bile 1 yıl sürer. Keşmekeş bir durum” dedi.





SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI





Ortaya çıkan görüntülere sosyal medyadan da tepki yağdı. Tepkilerin bazıları şu şekilde:





“Dün Erdoğan’ın temel atma törenini yaptığı Defne Devlet Hastanesi. Beton dökmek için beş metrekare alana demir döşeyip dapdar kadrajla mis gibi şov yapmışlar. Akıl almıyor artık.”









“Ne olur şaka deyin ya, ne olur!… Dün Hatay’da canlı yayında Defne Devlet Hastanesi diye atılan temel işte buymuş… Depremde insanların günlerce, haftalarca enkaz altında bırakılması kadar acı bu görüntü…”





“Vallahi bunlar bizimle kafa buluyor. Türk milletini salak yerine koymaya çalışıyorlar. Erdoğan'ın daha dün temel atma töreni diye övünerek açılışını yaptığı ‘Defne Yeni Devlet Hastanesi'”





“Uyanın artık takım tutar gibi parti tutmayın. Adamlar hepinizi kandırıyor. Defne Hastanesi için atılan temel bu.”





“Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın Defne ilçesine yapılacak olan Devlet Hastanesi’nin olmayan temelini attı. Ben temel filan göremiyorum.”