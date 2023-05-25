Samanyolu Haber /Gündem / Seçime 3 gün kala son anket yayımlandı: İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranı /25 Mayıs 2023 21:36

Seçime 3 gün kala son anket yayımlandı: İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranı

AREA Araştırma'nın yaptığı ankete göre, seçime 3 gün kala yapılan ankette kararsız/sandığa gitmeyeceklerin oranı yüzde 11,6 olarak belirlendi.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre kararsızlar dağıtılmadan önce adayların oy oranları ise şu şekilde saptandı: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,7. Anketteki hata payının ±%2,18 olduğu ifade edildi ve bu hata payının dikkate alındığında seçimin başa baş rekabetle sürdüğü görüldü.

AREA Araştırma sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ”CB Seçimi 2. TUR Araştırma Sonucu: Araştırma 24-25 Mayıs 2023 tarihinde NUTS2 (26 il) de 2.026 kişiyle yapılmıştır. Araştırmanın hata payı ±%2,18 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın hata payı dikkate alındığında seçimin başa baş rekabetle sürdüğü görülmektedir.” ifadelerini kullandı.

AREA Araştırma, anketin 24-25 Mayıs 2023 tarihlerinde 26 ilde 2 bin 26 kişiyle yapıldığını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU ÖNDE

Ankette, seçime 3 gün kalmışken “kararsız/sandığa gitmeyecek” lerin oranının yüzde 11,6 olması dikkat çekti.

Hata payı ±%2,18 olarak hesaplanan ankette, kararsızlar dağıtılmadan önce adayların oy oranları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,7

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,7

Kararsız/ Sandığa Gitmeyecek: Yüzde 11,6

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise adayların oy oranları şu şekilde oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,6

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,4
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