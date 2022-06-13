Samanyolu Haber /Politika / İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu /13 Haziran 2022 11:07

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

Gazeteci Cevheri Güven, yeni videosunda, 'Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu'nu açıkladı.

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

Tayyip Erdoğan'a sunulan felaket senaryosu seçimi Kasım'a almayı öneriyor, ama herşey Kılıçdaroğlu'na bağlı. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarsa Erdoğan seçimi Kasım'a alacak. Açıklamazsa erken seçim büyük ihtimal olmayacak. Felaket senaryosu neye dayanıyor, neden kıştan önce seçim öneriyor?

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İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

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