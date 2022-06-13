İşte Erdoğan'a sunulan kabus senaryosu

Tayyip Erdoğan'a sunulan felaket senaryosu seçimi Kasım'a almayı öneriyor, ama herşey Kılıçdaroğlu'na bağlı. Kılıçdaroğlu adaylığını açıklarsa Erdoğan seçimi Kasım'a alacak. Açıklamazsa erken seçim büyük ihtimal olmayacak. Felaket senaryosu neye dayanıyor, neden kıştan önce seçim öneriyor?
Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması etrafında dönen tartışmanın detayları?
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